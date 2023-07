Der Historiker Andreas Rödder hält deutsche Kulturkämpfe für einen Teil „grüner Hegemonie“. Doch was sagt er zum Richtungsstreit in der CDU? Ein Interview.

Irgendwo zwischen Grünen und AfD verortet sich die CDU. Die Frage ist nur, wo genau? Einer, der den Christdemokraten bei ihrer Positionsbestimmung helfen will, ist der Historiker Andreas Rödder. Als Chef der Fachkommission „Wertefundament und Grundlagen“ arbeitet er mit am neuen Grundsatzprogramm der CDU.



Die Berliner Zeitung hat sich mit Andreas Rödder unterhalten: über den Richtungsstreit in seiner Partei, die Abgrenzung von den radikalen Rechten und seine Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Rödder ist Leiter der konservativen Denkfabrik Republik 21.