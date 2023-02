CDU will im Wahlkampf-Endspurt für Wechsel in Berlin kämpfen Die CDU will im Endspurt vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus für einen möglichen politischen Wechsel in der Hauptstadt kämpfen. „Wenn die... dpa

ARCHIV - Eine Frau gibt in einem Wahllokal Wahlzettel für die Wahl des Abgeordnetenhauses und den Volksentscheid in Berlin ab. Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Berlin -Die CDU will im Endspurt vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus für einen möglichen politischen Wechsel in der Hauptstadt kämpfen. „Wenn die Umfragen einigermaßen richtig sind, dann haben wir alle Chancen, am Sonntag auf Platz eins zu liegen“, sagte Parteichef Friedrich Merz am Freitag bei einer Veranstaltung in der CDU-Zentrale. Es gebe sogar die Chance, mit Spitzenkandidat Kai Wegner den nächsten Senat zu führen. Daher gehe es jetzt darum, bis zum Schließen der Wahllokale „wirklich noch mal richtig alles auf die Straße zu bringen, was wir schaffen können, damit es diesen Wechsel in Berlin tatsächlich gibt“. Es gelte, dass in der Stadt dann künftig Dinge funktionierten, die bisher nicht funktioniert haben.