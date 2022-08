Cem Özdemir erhält Leo-Baeck-Preis des Zentralrats der Juden Bundesagrarminister Cem Özdemir erhält vom Zentralrat der Juden in Deutschland den Leo-Baeck-Preis. „Mit großem Engagement setzt er sich für die jüdische Gem... dpa

Berlin -Bundesagrarminister Cem Özdemir erhält vom Zentralrat der Juden in Deutschland den Leo-Baeck-Preis. „Mit großem Engagement setzt er sich für die jüdische Gemeinschaft ein und wendet sich beherzt gegen jeden Antisemitismus - auch wenn dieser sich ein Tarnmäntelchen der Kritik am Staat Israel übergeworfen hat“, erklärte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, am Dienstag. Der Grünen-Politiker vergesse dabei die historische Verantwortung Deutschlands nicht. Die Preisverleihung ist am 20. Oktober 2022 in Berlin.