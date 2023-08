Cemal Altuns Sprung in den Tod: Woran man beim Wort Abschiebung denken sollte

Es gibt einen Cemal-Altun-Platz in Hamburg und einen in Kassel, aber keinen in Berlin. Das irritiert. War es doch in Berlin, wo der 23 Jahre alte Cemal Altun am 30. August 1983 aus dem Fenster sprang. Altun – ein politischer Flüchtling aus der Türkei – stürzte sich aus Verzweiflung und Angst vor Abschiebung mit einem Sprung aus dem sechsten Stock des Berliner Oberverwaltungsgerichts und nahm sich so das Leben.