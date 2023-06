Jüdischer Campus in Berlin eröffnet: „Wir bauen, um zu bleiben“

Bei der Eröffnung am Sonntag sprach Rabbiner Yehuda Teichtal vor landes- und bundespolitischer Prominenz von einer „neuen Ära für jüdisches Leben in Berlin“.

Berlin: großes Fest zur Eröffnung des Chabad-Campus in Wilmersdorf

Berlin: großes Fest zur Eröffnung des Chabad-Campus in Wilmersdorf Sabine Gudath

Nach nur vier Jahren wurde am Sonntag der Jüdische Campus in Wilmersdorf eröffnet. „Wir bauen, um zu bleiben“, sagte der Rabbiner der Chabad-Gemeinde zu Berlin, Yehuda Teichtal. Der Campus – nun die größte jüdische Institution der Stadt – sei ein „Leuchtturm für Toleranz“, so Teichtal.

Teichtal hatte bereits kürzlich in der Berliner Zeitung erläutert, dass ihm das Prinzip der Offenheit besonders wichtig sei: „Wir sind ein offenes Haus. Alle Menschen sind bei uns willkommen – Juden, Christen, Muslime, Menschen ohne religiösen Hintergrund.“ Teichtal sagte am Sonntag, die Eröffnung sei ein „historisches Ereignis, mit dem wir eine neue Ära für jüdisches Leben in Berlin beginnen“.

Bildstrecke

Die feierliche Durchschneidung des Roten Bandes unter anderem mit dem Regierenden Kai Wegner, Yehuda Teichtal und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden Josef Schuster BLZ Gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, dem israelischen Botschafter Ron Prosor sowie der Linken-Politikerin Petra Pau eröffnet Rabbi Yehuda Teichtal (Mitte) das Chabad Zentrum. Sabine Gudath Der Neubau des Chabad-Campus mit lilablauer Fassade in Wilmersdorf Sabine Gudath Unter den Gästen sind Prominente wie die Schauspielerin Iris Berben. Sabine Gudath Blau-gelber Konfetti-Regen nach Durchschneiden des roten Bandes Sabine Gudath Feierlichkeiten mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (2. v. r., erste Reihe) Sabine Gudath Der Regierende Bürgermeister im Gespräch mit Rabbiner Yehuda Teichtal Sabine Gudath 1 / 7

Eine Kita, eine Grundschule, ein Gymnasium, eine Sporthalle und Veranstaltungsräume sind entstanden. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) betonte, dass jüdisches Leben in der Hauptstadt ein „großes Glück und Geschenk“ sei. Fast der gesamte Berliner Senat war zur Eröffnung gekommen, was „zeige, wie wichtig es uns ist, jüdisches Leben in Berlin sichtbar zu machen“, sagte Wegner.

Die Eröffnungsfeier mit mehreren Hundert Gästen wurde mit zahlreichen Musikdarbietungen und einem vielfältigen Programm begleitet. Zur Feier waren unter anderem Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, und der Oberrabbiner des Staates Israel, Jitzchak Josef, gekommen, der als Ehrengast einen Segen sprach.