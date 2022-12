Chanukka-Leuchter zum jüdischen Lichterfest entzündet Zum jüdischen Lichterfest sind am Sonntag in der brandenburgischen Landeshauptstadt Chanukka-Leuchter entzündet worden. Bei der Zeremonie der Jüdischen Gemei... dpa

Die ersten Kerzen der Chanukka-Leuchter leuchten vor dem Potsdamer Rathaus. Paul Zinken/dpa

Potsdam -Zum jüdischen Lichterfest sind am Sonntag in der brandenburgischen Landeshauptstadt Chanukka-Leuchter entzündet worden. Bei der Zeremonie der Jüdischen Gemeinde Potsdam erstrahlte vor dem Rathaus das erste Licht. Auch am Landtag wurde Chanukka (hebräisch: Einweihung) gefeiert und ein Leuchter öffentlich entzündet.