Charité-Ärzte streiken für mehr Lohn und weniger Belastung Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité sind am Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Sie wollen auf ihre Belastung aufmerksam machen und geschlossen Verbesse... dpa

ARCHIV - Das Bettenhochhaus der Berliner Charité ist hinter dem Logo an der Zentralen Notaufnahme zu sehen. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Berlin -Kundgebung statt Krankenhaus: Ärztinnen und Ärzte der Berliner Charité wollen am Mittwoch mit einem Warnstreik auf ihre Arbeitsbedingungen aufmerksam machen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund kündigte eine hohe Bereitschaft zur Beteiligung an - mehrere Hundert Ärztinnen und Ärzte der großen Universitätsklinik nähmen an der zentralen Kundgebung (ab 9.30 Uhr) vor dem Bettenhochhaus in Mitte teil, hieß es. Ein Notdienst wird nach Gewerkschaftsangaben sichergestellt.