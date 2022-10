Vor vier Jahren lehnte das Berliner Baukollegium Hochhäuser im Karstadtblock am Kudamm noch ab. Eine neue Kooperationsvereinbarung öffnet jetzt plötzlich die Tür dafür.

Nun also doch! Kudamm-Hochhäuser dürfen sich an 120 Meter hohen Nachbar-Türmen orientieren

Blick auf die Hochhäuser am Breitscheidplatz. Das Upper West (links, weiße Fassade) und das Zoofenster (rechts daneben) ragen rund 120 Meter in die Höhe. Die Neubauten im Karstadtblock (Bildmitte links) sollen sich daran orientieren. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Rund um das Karstadt-Warenhaus am Kudamm soll nun doch der Bau von Hochhäusern möglich werden, die sich an den zwei etwa 120 Meter hohen Hochhäusern am Breitscheidplatz orientieren. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Julian Schwarze hervor.