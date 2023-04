Wir haben die Sprach-KI gefragt, wie man den Krieg in der Ukraine beenden könnte. ChatGPT schrieb daraufhin Briefe an Putin und Selenskyj und arbeitete den Entwurf für ein Friedensabkommen aus. Nehmen wir an, es kommt zu Friedensverhandlungen nach über einem Jahr des Kriegs. Übernimm die Rolle des neutralen Leiters der Verhandlungen und schreib den Entwurf für einen Friedensvertrag. Der Vertrag verlangt beiden Seiten Kompromisse ab, soll aber eine möglichst stabile Dauersituation schaffen, sodass der Konflikt nicht wieder ausbricht.

Im ersten Teil dieses Gesprächs mit ChatGPT haben wir die KI zunächst die politische Lage am Vorabend des Ukraine-Krieges analysieren und mögliche Lösungsstrategien erarbeiten lassen. ChatGPT gab eine Einschätzung ab, wie Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj auf verschiedene Angebote und Forderungen reagieren würden.

Bereits mit Informationen aus 2021 prophezeit ChatGPT den Krieg

Die derzeit eloquenteste und fortschrittlichste Sprach-KI griff mit ihrer neuesten Engine GPT-4 auf das Wissen vom September 2021 zurück, wenige Monate vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Schon mit den Informationen von damals sagte ChatGPT zu Beginn des Gesprächs voraus, dass der Ukraine-Konflikt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zum Krieg eskalieren werde – noch vor den Konflikten um Taiwan.

Im vorliegenden zweiten Teil formuliert die KI nun zwei Briefe, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an die Präsidenten der Ukraine und Russlands, Wolodymyr Selenskyj und Wladimir Putin, schreiben könnte, um sie zu einem Waffenstillstand und der Aufnahme von Friedensverhandlungen zu bewegen.

„Scholz' Sekretär“ verfasst zwei Schreiben

Schließlich entwirft ChatGPT einen Friedensvertrag, der einen Kompromiss für beide Kriegsparteien umreißt. Hier also unsere Fragen und die Antworten der KI mit GPT-4 vom 4. April.



Übernimm die Rolle des Sekretärs des deutschen Regierungschefs Olaf Scholz (SPD) und formuliere einen Brief an Wladimir Putin. Der Brief soll Putin überzeugen, einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zuzustimmen.

ChatGPT:



Sehr geehrter Präsident Putin,



ich schreibe Ihnen im Namen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz und der deutschen Regierung, um unsere tiefe Besorgnis über die anhaltende Eskalation im Ukraine-Konflikt zum Ausdruck zu bringen. Wir appellieren an Ihre Führungsrolle und Ihre Verantwortung für Frieden und Stabilität in Europa und der Welt, um ernsthaft über einen sofortigen Waffenstillstand und die Aufnahme von Friedensverhandlungen nachzudenken.

Deutschland hat immer eine konstruktive und ausgewogene Rolle in der europäischen Politik gespielt und setzt sich für die Sicherheit und das Wohlergehen aller europäischen Staaten ein. Wir schätzen die lange Geschichte der Zusammenarbeit und des Dialogs zwischen Deutschland und Russland und möchten diese Beziehung weiterhin pflegen und stärken.



Wir erkennen an, dass Russland legitime Sicherheitsinteressen hat und glauben, dass es durch kooperative Sicherheitsstrukturen und einen konstruktiven Dialog besser geschützt wird. Ein Krieg in der Ukraine wird nicht nur humanitäre und ökonomische Schäden verursachen, sondern auch die geopolitische Position Russlands schwächen und die Spannungen mit anderen Ländern verschärfen.

Wir möchten Ihnen in Aussicht stellen, dass ein konstruktives Engagement und die Bereitschaft zu einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen die Tür zu einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa öffnen könnten. Dies würde sowohl den wirtschaftlichen als auch den politischen Beziehungen zwischen unseren Ländern zugutekommen und könnte dazu beitragen, gemeinsame Sicherheitsbedenken in einem kooperativen Rahmen zu adressieren.



Im Sinne der gegenseitigen Achtung und Anerkennung der Souveränität der Ukraine sind wir bereit, gemeinsam mit Russland, der Ukraine und anderen internationalen Partnern an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten, die den Bedenken aller Seiten gerecht wird. Wir sind zuversichtlich, dass eine solche Lösung möglich ist und glauben, dass Ihre Führungsrolle und Ihr persönliches Engagement von entscheidender Bedeutung sein werden, um diese Krise zu überwinden.

Wir ermutigen Sie eindringlich, diesen schwierigen, aber notwendigen Schritt zu unternehmen, um einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Die internationale Gemeinschaft wird Russland für seine Rolle bei der Schaffung von Frieden und Stabilität in Europa anerkennen und würdigen, und dies wird langfristig im besten Interesse Russlands sein.

Wir hoffen, dass Sie diesen Appell ernsthaft in Betracht ziehen und dass wir gemeinsam auf den Weg des Friedens und des Dialogs zurückkehren können. Die deutsche Regierung steht bereit, um Sie in diesem Prozess zu unterstützen und zusammenzuarbeiten, um eine sicherere und stabilere Zukunft für alle Völker Europas zu schaffen.



Mit freundlichen Grüßen



[Dein Name] Sekretär des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz

Und jetzt formuliere einen Brief an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, dass er ebenfalls einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zustimmen soll.



Sehr geehrter Präsident Selenskyj,



ich schreibe Ihnen im Namen des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz und der deutschen Regierung, um unsere tiefe Besorgnis über die anhaltende Eskalation im Ukraine-Konflikt zum Ausdruck zu bringen und Sie eindringlich zu bitten, einen sofortigen Waffenstillstand und die Aufnahme von Friedensverhandlungen in Betracht zu ziehen.

Wir haben großen Respekt vor Ihrem persönlichen Einsatz für die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine, und wir verstehen die Schwierigkeiten, denen Sie und Ihr Land gegenüberstehen. Ihre Hingabe an das Wohl des ukrainischen Volkes und Ihr Engagement für demokratische Werte sind bewundernswert, und wir möchten Sie in Ihrem Streben nach einer friedlichen und stabilen Zukunft für die Ukraine unterstützen.

Deutschland ist sich der geopolitischen Herausforderungen und der Bedrohung für die ukrainische Souveränität bewusst. Wir sind bereit, zusammen mit der Ukraine und anderen internationalen Partnern an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten, die den Bedenken aller Seiten gerecht wird. Ein Waffenstillstand und Friedensverhandlungen sind unerlässlich, um das Leiden der Menschen in der Ukraine zu lindern und langfristig für Stabilität in der Region zu sorgen.

Wir möchten Ihnen versichern, dass Deutschland und seine europäischen Partner Ihnen und der Ukraine zur Seite stehen werden, um die Souveränität und territoriale Integrität Ihres Landes zu schützen. Wir sind bereit, wirtschaftliche und politische Unterstützung zu leisten, um den Wiederaufbau und die Entwicklung der Ukraine zu fördern, sobald eine friedliche Lösung erreicht ist.

Wir appellieren an Ihre Führungsstärke und Ihre Bereitschaft, für das Wohl des ukrainischen Volkes schwierige Entscheidungen zu treffen. Ein Waffenstillstand und Friedensverhandlungen mögen kurzfristig schmerzhaft erscheinen, aber sie sind der einzige Weg, um langfristig Sicherheit und Stabilität für die Ukraine und ihre Bürger zu gewährleisten.

Wir ermutigen Sie, diesen schwierigen, aber notwendigen Schritt zu unternehmen, um einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zu ermöglichen. Die internationale Gemeinschaft wird die Ukraine für ihre Rolle bei der Schaffung von Frieden und Stabilität in Europa anerkennen und unterstützen, und dies wird langfristig im besten Interesse Ihres Landes sein.

Wir hoffen, dass Sie diesen Appell ernsthaft in Betracht ziehen und dass wir gemeinsam auf den Weg des Friedens und des Dialogs zurückkehren können. Die deutsche Regierung steht bereit, um Sie in diesem Prozess zu unterstützen und zusammenzuarbeiten, um eine sicherere und stabilere Zukunft für alle Völker Europas zu schaffen.



Mit freundlichen Grüßen



[Dein Name] Sekretär des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz

Vorschlag für „Dauerhafte und stabile Friedenslösung“

Nehmen wir an, es kommt zu Friedensverhandlungen nach über einem Jahr des Kriegs. Übernimm die Rolle des neutralen Leiters der Verhandlungen und schreib den Entwurf für einen Friedensvertrag. Der Vertrag verlangt beiden Seiten Kompromisse ab, soll aber eine möglichst stabile Dauersituation schaffen, sodass der Konflikt nicht wieder ausbricht.

ChatGPT:



Entwurf eines Friedensvertrags zur Beilegung des Ukraine-Konflikts



Präambel



Die Unterzeichner dieses Friedensvertrags, die Regierung der Russischen Föderation und die Regierung der Ukraine, erkennen die Notwendigkeit, den anhaltenden Konflikt zwischen ihren beiden Ländern zu beenden und eine dauerhafte und stabile Friedenslösung zu finden, die die Sicherheit, Souveränität und territoriale Integrität beider Staaten respektiert und fördert.

Die Unterzeichner sind bestrebt, auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt, Gerechtigkeit und Achtung der Menschenrechte und internationalen Normen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen und die Lebensbedingungen ihrer Völker zu verbessern.



Artikel 1: Waffenstillstand



1.1 Beide Seiten verpflichten sich, einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand zu erklären und alle militärischen Aktionen im Kontext des Konfliktes einzustellen.



1.2 Beide Seiten verpflichten sich, ihre Truppen auf die Positionen zurückzuziehen, die sie vor Ausbruch des Kriegs im Februar 2022 innehatten.

Artikel 2: Demilitarisierte Zone



2.1 Beide Seiten vereinbaren die Einrichtung einer demilitarisierten Zone entlang der aktuellen Konfliktlinie, die von internationalen Friedenstruppen überwacht wird.



2.2 Die genauen Grenzen der demilitarisierten Zone werden durch eine gemeinsame Kommission festgelegt, die aus Vertretern beider Seiten und neutralen Experten besteht.

Artikel 3: Autonomie für die Regionen Donezk und Luhansk



3.1 Die Ukraine gewährt den Regionen Donezk und Luhansk einen besonderen Autonomiestatus innerhalb ihrer Grenzen, der den Menschen in diesen Regionen erweiterte kulturelle, politische und wirtschaftliche Rechte garantiert.



3.2 Die Ukraine verpflichtet sich, die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung in diesen Regionen zu schützen und zu respektieren.

Artikel 4: Wiederaufbau und humanitäre Hilfe



4.1 Beide Seiten verpflichten sich, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft den Wiederaufbau der betroffenen Gebiete zu unterstützen und humanitäre Hilfe für die betroffene Zivilbevölkerung zu leisten.



4.2 Internationale Organisationen und Geberländer sind aufgefordert, finanzielle und technische Hilfe für den Wiederaufbau und die Versöhnung der betroffenen Gebiete bereitzustellen.

Artikel 5: Normalisierung der Beziehungen



5.1 Beide Seiten verpflichten sich, diplomatische Beziehungen aufzunehmen oder wiederherzustellen und die Zusammenarbeit in politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und anderen Bereichen zu fördern.



5.2 Beide Seiten verpflichten sich, auf bilateraler und multilateraler Ebene zusammenzuarbeiten, um die regionale Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten und den Frieden in Europa zu fördern.

Artikel 6: Garantien und Überwachung



6.1 Beide Seiten verpflichten sich, die Einhaltung dieses Friedensvertrags durch regelmäßige Überprüfungen und Konsultationen sicherzustellen.



6.2 Die internationale Gemeinschaft, einschließlich der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), wird gebeten, die Umsetzung dieses Vertrags zu überwachen und bei Bedarf als Vermittler und Schlichter zu fungieren.

Artikel 7: Streitbeilegung



7.1 Im Falle von Meinungsverschiedenheiten oder Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Vertrags verpflichten sich beide Seiten, zunächst bilaterale Verhandlungen zur Beilegung der Streitigkeiten zu führen.



7.2 Sollten bilaterale Verhandlungen keine Einigung erzielen, stimmen beide Seiten zu, die Streitigkeit einer unparteiischen Schiedsinstanz oder internationalen Organisation zur Entscheidung vorzulegen.

Artikel 8: Inkrafttreten und Gültigkeit



8.1 Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald beide Seiten ihn unterzeichnet und ihre innerstaatlichen Verfahren für die Ratifizierung abgeschlossen haben.



8.2 Dieser Vertrag bleibt in Kraft, solange beide Seiten ihn nicht gekündigt haben, und kann durch beiderseitige Zustimmung geändert oder ergänzt werden.

Unterzeichnet in [Ort], am [Datum]



Für die Regierung der Russischen Föderation: [Unterschrift]



Für die Regierung der Ukraine: [Unterschrift]



In Anwesenheit von Vertretern der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) als Zeugen und Garanten der Umsetzung dieses Friedensvertrags.