Chebli: „Ich werde von vielen Seiten gehasst“

ARCHIV - Sawsan Chebli steht auf der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Berlin -Die Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli wird für ihr Engagement gegen Antisemitismus immer wieder angefeindet. „Ich werde von vielen Seiten gehasst“, sagte sie in einem Gespräch mit dem Israeli Arye Shalicar im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ (37/2022). „Von Islamisten, denen ich nicht muslimisch genug bin, von Leuten in der arabischen und palästinensischen Community, die mich als Verräterin sehen, von einigen aus der jüdischen Gemeinde, die mir vorwerfen, mein Kampf gegen Antisemitismus sei geheuchelt.“ Die größte Gefahr gehe aber von Rechten und Rechtsradikalen aus, die sie mundtot machen wollten, weil sie für sie in Deutschland nichts verloren habe.