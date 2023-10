Chebli-Nichte teilte islamistische Beiträge: Wer ist Muslim Interaktiv?

„Wie schütze ich mein deutsch-palästinensisches Kind vor antipalästinensischem Rassismus an deutschen Schulen?“ Mit diesen Worten beginnt ein Video, das in den letzten Tagen viele Gemüter erhitzt hat. Brisant: Die Frau, die in dem Video Tipps gegen eine vermeintlich palästinafeindliche Gehirnwäsche von Schulkindern gibt, ist die Nichte der Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli. Ihr Instagram-Profil, das sie inzwischen gelöscht hat, lief auf den Namen „Nesrin Asamum“. Ein ebenfalls deaktiviertes Clubhouse-Profil der Frau hieß „Nesrin Chibli“.