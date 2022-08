Chef der Polnischen Nationalbank: Deutschland will, dass Russland den Krieg gewinnt

Der Chef der polnischen Nationalbank Adam Glapiński hat dem rechtskonservativen polnischen Magazin Gazeta Polska ein umstrittenes Interview gegeben, das vor allem in Russland in vielen Foren für Aufsehen sorgt. Warum? Weil der Pole und wichtigste Ökonom des Nachbarlandes Theorien über die geopolitischen Interessen der Deutschen verbreitet, die ein prorussisches Engagement der deutschen Außenpolitik nahelegen. Der polnische Chefökonom wurde von der aktuellen PiS-Regierung nominiert, also muss man seine Aussagen im Licht der sich nähernden Parlamentswahlen betrachten (in Polen wird vermutlich nächstes Jahr im Herbst ein neues Parlament gewählt). Dennoch haben es seine Einschätzungen in sich.

Der Chefökonom sagt, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine nichts an dem Plan der Deutschen geändert habe, Mitteleuropa in zwei Einflusssphären aufzuteilen: in die russische und in die deutsche. „Der Austritt Großbritanniens aus der EU hat den Weg für die Verwirklichung dieses Szenarios geebnet. Und so funktioniert in Europa ein Gleichgewicht, das auf der Zusammenarbeit zweier Reiche beruht: Russland und Deutschland, mit Ländern in der Mitte, die im Einflussbereich der beiden Mächte liegen,“ sagt der Ökonom.

Starkes Polen nicht im Interesse der deutschen Außenpolitik

Adam Glapiński schlussfolgert, dass es daher für die Deutschen elementar sei, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnt, weil nur so dieser geopolitische Plan weiterhin Bestand haben kann. „Das Entstehen eines ukrainischen Staates – stark, demokratisch, mit Streitkräften, mit Ambitionen, in einem Bündnis mit den Vereinigten Staaten – passt nicht in dieses Szenario. Ich möchte eines klarstellen. Das liegt nicht unbedingt an irgendwelchen besonderen nationalen Eigenschaften der Deutschen oder an ihrem schlechten Charakter, ihren dunklen Absichten usw. Es geht um die Politik eines Landes mit einem so großen wirtschaftlichen und bevölkerungspolitischen Potenzial, das einfach nicht in das Europa passt, das sich die Gründerväter der Europäischen Union vorgestellt haben und das auf Ausgewogenheit, auf dem Recht jedes Landes auf Mitsprache, auf einem Vetorecht usw. beruht.“

Der Chefökonom sagt, dass Deutschland daran arbeite, dass Polen sich nicht autonom verhalten und seine eigene Währung haben dürfe. Brüssel sei durch Deutschland regiert und wolle Polen den Euro aufdrängen, um dem Land seine Autonomie zu nehmen. Die polnische Opposition sei durchsetzt mit Kommunisten – sowie auch die führenden Kräfte in Deutschland und der EU. Eine starke wirtschaftliche Autonomie Polens sei nicht im Interesse der deutschen Außenpolitik. Der Chefökonom beruft sich auf einen spektakulären Aufschwung der polnischen Wirtschaft im Hinblick der vergangenen 30 Jahre. Der Nationalbank-Chef will mit dem Interview suggerieren, dass er die starke Inflation und den fallenden Zloty-Kurs in seinem Land im Griff hat – trotz der sich ausbreitenden Weltwirtschaftskrise.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de