Chef des Flüchtlingsamtes wechselt in andere Behörde Der Präsident des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Alexander Straßmeir, übernimmt eine andere Aufgabe in der Berliner Verwaltung. Z... dpa

ARCHIV - Alexander Straßmeir steht während einer Pressekonferenz auf dem Gelände Vivantes im Ankunftszentrum. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Der Präsident des Berliner Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), Alexander Straßmeir, übernimmt eine andere Aufgabe in der Berliner Verwaltung. Zum 1. Januar wechselt der Beamte an die Spitze des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso). Das teilte die Sozialverwaltung am Montag mit und bestätigte damit endgültig eine Personalie, die sich schon seit geraumer Zeit angedeutet hatte.