Robert Zoellick: „Die Sache hätte jeden Moment aus dem Ruder laufen können“

Robert B. Zoellick am 10. Mai 2023 im Interview in der Konsularabteilung der amerikanischen Botschaft.

Es ist der erste Sommertag in Berlin: „Ich ziehe jetzt mein Sakko aus, ganz der amerikanische Stil!“ Robert B. Zoellick lacht. Er spricht, während er sich in einem kargen Raum im Konsulat der US-Botschaft in der Clayallee vor eine amerikanische Fahne setzt.

Zoellick hat viel zu erzählen: Er war amerikanischer Vizeaußenminister und später Präsident der Weltbank. Unter dem damaligen amerikanischen Außenminister James Baker wurde er, ganz jung, zum Chefverhandler für die deutsche Wiedervereinigung bestellt. Vor unserem Gespräch war von Botschafterin Amy Guttmann eine Statue für Präsident George H.W. Bush enthüllt worden. Wie der „alte“ Bush ist auch Zoellick Republikaner. Stand er früher, etwa im Hinblick auf den Irak, noch auf der Seite der Hardliner, hat ihn seine Zeit bei der Weltbank offenkundig verändert. Bei einem Vortrag in Texas sagte er neulich, Sanktionen sollten nicht das dominante Element der amerikanischen „Wirtschaftsdiplomatie“ sein.

Die USA als Weltmacht müssten versuchen, andere Staaten zu Partnern zu machen. Im Fall der deutschen Wiedervereinigung hätten er, Baker und Bush vor allem darauf geachtet, keinen Triumphgesang anzustimmen, der Michail Gorbatschow und seinen Außenminister Edward Schewardnadse gedemütigt und die Verhandlungen mit der Sowjetunion gefährdet hätte.

Berliner Zeitung: Herr Zoellick, eigentlich sind Sie ja ein Ostler.



Robert B. Zoellick: Nein, nein, ich bin Amerikaner. Aber meine Familie stammt aus Schwerin, aus Bautzen und aus Görlitz. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung gab es noch den Bürgermeister von Rostock, der meinen Namen trug. Ich habe ihn leider nie getroffen. Mein Urgroßvater kam als kleiner Junge in den 1870er-Jahren in die USA. Nach der Wiedervereinigung sind meine Frau und ich im Jahr 1992 durch viele ostdeutsche Städte gefahren. Wir wollten noch einmal sehen, wie es vor all den kommenden Veränderungen aussah.

Sie waren Chefverhandler für die deutsche Wiedervereinigung. War Ihnen eigentlich klar, welch wichtige Position Sie da hatten?



Ich hatte Glück. Ich war viel jünger als die meisten meiner deutschen und sowjetischen Gesprächspartner, ich war Ende dreißig. Doch Baker und Bush haben sehr klar die Richtung vorgegeben. Wir haben dann sehr schnell gute Beziehungen mit der Bundesregierung aufgebaut, mit Bundeskanzler Helmut Kohl natürlich, aber auch Horst Teltschik. Die BRD hatte aber eine Koalitionsregierung, das kannten wir in den USA nicht so genau. Also war da noch Hans-Dietrich Genscher von der FDP als Außenminister. Die FDP wollte sich natürlich von Kohl unterscheiden. Wir mussten also immer darauf achten, dass wir die Fäden zusammenhalten.

Aber sowohl Union als auch die FDP wollten doch die Wiedervereinigung.



Naja, es gab schon Unterschiede. Genscher war schneller bei der Anerkennung der Grenzen Polens, Kohl wollte das für später aufsparen, es gab unterschiedliche Nuancen bei der Nato-Mitgliedschaft.

Aber alle waren im Grundsatz dafür?



Ja, auf jeden Fall.

Waren Sie überrascht, dass es niemanden in West-Deutschland gab, der dagegen war, gesagt hat, lass uns noch warten?



Die gab es – Lafontaine war der sozialdemokratische Kandidat. Aber was uns überrascht hat, war, wie die älteren SPD-Politiker reagiert haben. Für Willy Brandt war es ein historischer Moment. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Helmut Schmidt aufgebaut – ein großartiger Mann. Sie dürfen nicht vergessen, damals gab es große Unsicherheiten in Europa. Die ganze Sache hätte jeden Moment aus dem Ruder laufen können. Was wäre gewesen, wenn es einen Zwischenfall mit einem sowjetischen Soldaten im Osten gegeben hätte? Was, wenn irgendwelche Stasi-Leute Probleme gemacht hätten, wenn es Gewalt gegeben hätte, jemand getötet worden wäre? Die Dinge haben sich schnell bewegt, und das war unser Vorteil: Gorbatschow und Schewardnadse liefen immer hinter den Ereignissen her, sie konnten nicht Schritt halten. Wir haben mit Kohl und Genscher also versucht, die Einheit zu erreichen, zugleich aber darauf geachtet, dass die Sowjets unsere Vorschläge akzeptieren können. Bush wurde vorgeworfen, dass er den Fall der Mauer nicht größer inszeniert hatte. Doch er wollte Gorbatschow nicht bloßstellen. Wir mussten ja mit ihm arbeiten.

Wie war es mit den Sowjets? Die hatten sich immerhin komplett mit ihrer massiven Armee aus der DDR zurückgezogen.



Gorbatschow und Schewardnadse wollten das System transformieren. Aber es gab große Widerstände in der UdSSR. In unserer 2+4-Gruppe gab es einen Mann, Bondarenko, der hatte noch in Stalingrad gekämpft. Für ihn war die Vorstellung, dass Deutschland wiedervereinigt wird und der Nato angehört, nicht sehr erfreulich. Es war alles ständig in Bewegung. Es kam vor, das Schewardnadse uns etwas sagte, und kurz darauf in der Öffentlichkeit ganz etwas anderes. Sein Berater Sergey Tarasenko war sehr mutig: Er erklärte uns, dass es Spannungen im Präsidium der KPdSU gäbe, und das man daher vorsichtig sein müsse. Die ganze Wiedervereinigung hat sich ja in nur zehn Monaten ereignet – eine extrem kurze Zeit. Und wir wussten nie: Wird es einen Putsch gegen Gorbatschow geben – wie es ja später auch geschah. Hinzu kam, dass im August 1990 Saddam Hussein in Kuwait einmarschierte. Meine Regierung hatte auf einmal andere Probleme. Entscheidend war das Vertrauen, das Bush und Baker mit Kohl und Genscher und dann eben mit Gorbatschow und Schewardnadse aufgebaut hatten. Das war entscheidend, denn Sie wissen ja, es gab Leute wie Margret Thatcher, die sagte, sie liebe Deutschland so sehr, dass sie zwei davon haben wolle. Mitterand ist einmal zu Gorbatschow gefahren und hat ihm vorgeschlagen, den Prozess langsamer anzugehen. Gorbatschow ist nicht darauf eingegangen, weil er dachte, das sei eine Falle, mit der er in die Rolle des bösen Buben geschoben werden sollte.

Wie haben Sie Vertrauen mit den Russen aufgebaut?



Schewardnadse und Baker hatten ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Ich hatte Vertrauen zu Tarasenko. Was unser Vertrauen zu den alten Kadern angeht: Wir hatten niemals Vertrauen. Wir haben mit ihnen verhandelt, weil wir das Momentum auf unserer Seite hatten. In manchen Geschichtsbüchern steht, die Wiedervereinigung sei ein Beispiel für die hohe Kunst der Diplomatie. Das stimmt auch, aber das deutsche Volk hat uns angetrieben! Sie forderten, dass die Mauer geöffnet werde. Uns hat geholfen, dass wir Amerikaner wussten, dass die Deutschen Freiheit und Demokratie wollten. Als Bush Kohl einmal besuchte, mussten sie im Auto sitzen bleiben, weil Demonstranten Steine warfen – das waren die Proteste gegen Nachrüstung. Doch statt wütend zu werden, sagte Bush: Diese Leute sind bereit, für ihr Recht auf freie Rede viel zu riskieren. Sie sind wirklich Demokraten.

Was wollten die Ostdeutschen?



Als Minister Baker und ich im Dezember 1989, kurz nach der Maueröffnung, eine kleine Gruppe mutiger lutherischer Dissidenten in der Nikolaikirche in Potsdam besuchten, erklärten sie ihre utopischen Hoffnungen auf einen „Dritten Weg“. Als ich sie jedoch fragte, was denn die Mitglieder ihrer Gemeinden wollten, da lachten die Kirchenmänner und sagten: „Oh, sie wollen, was sie im westdeutschen Fernsehen sehen!“

Wie war es überhaupt mit den Ostdeutschen, welche Kontakte hatten Sie?



Ich war sehr beeindruckt von den mutigen ostdeutschen Dissidenten, die die letzte DDR-Regierung bildeten. Wir haben die Führung von de Maizière in einer schwierigen Zeit respektiert. Er schien gut mit Kanzler Kohl zusammenzuarbeiten. Einige unserer ostdeutschen Kollegen waren Menschen mit großen Prinzipien und Idealen, oft lutherische Pastoren, die trotz aller Widrigkeiten für die Freiheit gekämpft hatten. Ich habe sie respektiert. Manchmal hatten sie Schwierigkeiten in der Bundesregierung, weil es an Erfahrung und Unterstützung mangelte. Die Ereignisse gingen schnell voran. Außenminister Markus Meckel blieb der sozialdemokratischen Politik treu und erweiterte seinen politischen Horizont; wir sind in Kontakt geblieben. Ich erinnere mich an einen guten Pfarrer, Hans-Jürgen Misselwitz. Und dann war da noch eine junge, sehr fähige Ostdeutsche, deren kleine Partei sich der CDU anschloss: Sie hieß Angela Merkel.

Merkel ist Ihnen später wieder begegnet. Sie haben ihr, als Sie Präsident der Weltbank waren, schon sehr früh gesagt, dass Europa sich um die Ukraine kümmern sollte. Sie wollten ein Wirtschaftsprogramm für die Ukraine. Wie hat Merkel reagiert?



Bundeskanzlerin Merkel sagte, ich sollte Präsident Obama ermutigen, sich aktiv für die Ukraine zu interessieren. Beide hatten andere Vorstellungen und Prioritäten. Ich vermute, beide haben sich gefragt, ob sich die Sache lohnt, weil die ukrainische Regierung damals, um 2011, mit Reformen zu kämpfen hatte. Sogar der russische Finanzminister Kudrin sagte: „Warum sollte ich mein Geld in diesen verkorksten Ort stecken?“

Warum ist Russland so weggedriftet?



Das liegt am russischen Präsidenten. Wladimir Putin hat einen speziellen Blick auf die Geschichte. Russland liegt zwischen Europa und Asien. Es hat für ihn Europa vor den Mongolen bewahrt und die Welt von Napoleon und Hitler befreit. Er hat sich in diese Sicht verrannt. Er lebt in seiner eigenen Welt, und das ist gefährlich. Er hat die Souveränität der Ukraine niemals akzeptiert. Die Ukraine ist das Herz Russlands, mit der Kiewer Rus. Putin hat eine mystische, historische Sicht. Hätte er mit der Ukraine Erfolg, würde er vielleicht nach Belarus greifen und nach Moldau und so weiter. Putin ist kein Mann, der zurückzieht. Der Westen muss daher die Ukraine wirtschaftlich und militärisch voll unterstützen. Ich habe in einem Papier mit Larry Summers vorgeschlagen: Russland hat 300 Milliarden Dollar an Währungsreserven. Die könnten nach internationalem Recht an die Ukraine transferiert werden. Das wäre ein Signal an Putin: Du hast nicht den längeren Atem. Wir müssen jetzt gemeinsam mit den Ukrainern durchhalten.

Wo wäre eine Alternative zu Putin?



Putin hat die gesamte Opposition zerschlagen und regiert mit einem System ehemaliger KGB- und Sicherheitsbeamter. Einige der Wirtschaftsreformer aus seiner Zeit in St. Petersburg sind still geworden oder haben sich kompromittiert. Das sieht alles sehr traurig aus.

Die Wiedervereinigung hat auch niemand erwartet. Schließen Sie aus, dass sich plötzlich ein Fenster auftut, der Krieg beendet und der Konflikt gelöst werden kann?



Sehr guter Punkt. Man muss immer das Unerwartete erwarten. Man muss vorbereitet sein. Meine Vorstellung für die Ukraine ist: ein demokratisches, wirtschaftlich stabiles Land, das Mitglied der EU ist und dessen Sicherheit garantiert ist. Innerhalb dieses Rahmens gibt es viele Lösungen.