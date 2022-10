China protestiert gegen Taiwan-Besuch deutscher Delegation Peking ist vom Besuch deutscher Abgeordneter in Taiwan verärgert - und will ein sofortiges Ende. Die Lage zwischen Deutschland und China kurz vor dem ersten ... dpa

HANDOUT - Die Abgeordneten des Menschenrechtsausschusses des Bundestages sind in Taiwan zu Besuch. pa Makoto Lin/Präsidialamt Taipeh/d

Peking -Die chinesische Regierung hat gegen den Besuch einer Bundestagsdelegation in Taiwan protestiert. Die deutschen Abgeordneten wurden aufgefordert, „umgehend ihre Interaktion mit den separatistischen Unabhängigkeitskräften Taiwans einzustellen“, wie es am Dienstag in einer Stellungnahme des Außenministeriums in Peking hieß. Sie sollten keine „falschen Signale“ senden.