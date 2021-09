Die Nato nimmt China als Nuklearmacht ins Visier und kritisiert eine ständige, unkontrollierte Aufrüstung mit Atomwaffen durch Peking.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kritisiert im besonderen den Bau neuer Raketensilos durch China. Das Land könne seine atomaren Fähigkeiten dadurch signifikant erhöhen, sagte Stoltenberg am Montag bei der jährlichen Konferenz zu Massenvernichtungswaffen in Dänemark. China erweitere rapide seine Kernwaffenbestände um weitere Gefechtsköpfe und um eine größere Anzahl an hoch entwickelten Trägersystemen. Dies alles geschehe uneingeschränkt und vollständig intransparent. „Als eine globale Macht hat China globale Verantwortung bei der Rüstungskontrolle“, sagte Stoltenberg und gab an, Peking würde sich jeder Art von Gesprächen verweigern.