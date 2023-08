Das Ereignis hätte Aufmerksamkeit verdient, und doch fand die Unterzeichnung am letzten Julitag in den westlichen Medien, wo alle Augen auf den Fortgang des Ukraine-Kriegs gerichtet sind, kaum Widerhall. Vielen Europäern gilt Georgien als sichere Bank für eine künftige EU- und Nato-Mitgliedschaft. Noch vor dem Jahresende wird die Brüsseler Entscheidung über den Kandidatenstatus erwartet. Wie passt dazu ein georgischer „Pivot to Asia“?