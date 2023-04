China: Während Baerbock die Moralkeule schwingt, spricht Macron die Wahrheit aus

Die Empörung über Macrons Aussagen in China ist typisch deutsch. Und arrogant. Jeder sollte wissen: In Asien endet Baerbocks wertegeleitete Außenpolitik. Ein Gastbeitrag.

Emmanuel Macron in China. LUDOVIC MARIN / AFP

Er ist in aller Munde, der „russische Angriffskrieg gegen die Ukraine“. In den öffentlich-rechtlichen Medien, im Privatfernsehen, in den Printmedien gibt es kaum jemanden, der diese Floskel nicht benutzt. Und wer es nicht tut, setzt sich dem Verdacht aus, er wolle ihn beschönigen oder entschuldigen, diesen „russischen Angriffskrieg“.