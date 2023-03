China will Militärausgaben um 7,2 Prozent steigern China Volkskongress will nicht nur mehr Geld für die Streitkräfte billigen, sondern auch die Neubildung der Regierung absegnen. Der neue Premier hat schon je... dpa

Delegierte applaudieren bei der Ankunft von Präsident Xi Jinping zur Eröffnungssitzung des Nationalen Volkskongresses (NVK) in Peking. Ng Han Guan/AP/dpa

Peking -China will seine Militärausgaben in diesem Jahr um 7,2 Prozent steigern. Der deutliche Anstieg des Verteidigungsetats auf 1,5537 Billionen Yuan (umgerechnet 211 Milliarden Euro) geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, der zum Auftakt der gut einwöchigen Jahrestagung des Volkskongresses in Peking vorgelegt wurde. Der Zuwachs der Ausgaben für die Modernisierung der Volksbefreiungsarmee liegt über dem Anstieg der Gesamtausgaben.