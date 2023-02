Christian Lindner ist neuer Oldenburger Grünkohlkönig Bundesfinanzminister Christian Lindner ist neuer Oldenburger Grünkohlkönig. Der FDP-Politiker löst Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD)... dpa

ARCHIV - Der neue Oldenburger Grünkohlkönig Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister, trägt eine Kohlkette und hält eine Grünkohlpflanze, auch bekannt als "Oldenburger Palme", in den Händen. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin -Bundesfinanzminister Christian Lindner ist neuer Oldenburger Grünkohlkönig. Der FDP-Politiker löst Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ab - die bislang am längsten amtierenden Regentin überhaupt. Der Wechsel erfolgte am Montagabend beim traditionellen „Defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten“ in der Vertretung des Landes Niedersachsen in Berlin.