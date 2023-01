Lambrechts Botschaft an den Kanzler: Erlöse mich endlich, lieber Olaf!

Christine Lambrechts Neujahrsvideo war ein Hilferuf. Die Botschaft an den Kanzler war eindeutig: Bitte erlöse mich vom Amt der Verteidigungsministerin, lieber Olaf. Anders lassen sich die ungelenken und taktlosen Einlassungen der Ministerin nicht mehr verstehen. Mit vom Wind zerzausten Haaren, wie eine Verwirrte, von Böllern teilweise übertönt, erklärte Lambrecht: „Mitten in Europa tobt ein Krieg. Damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen.“

Wen sie nicht erwähnte: die Ukraine selbst und Abertausende Opfer. Und doch denkt Scholz offenbar bisher nicht daran, Lambrecht von ihrer Pflicht und Deutschland von dieser Schmach zu befreien.

Immer wieder nimmt der Kanzler Lambrecht in Schutz. Im Mai verstieg er sich zu der These: „Wenn man in drei Jahren auf die Wahlperiode zurückblickt, wird es heißen: ,Sie ist die Verteidigungsministerin, die dafür gesorgt hat, dass die Bundeswehr endlich ordentlich ausgestattet ist.‘“ Als Lambrecht Anfang Dezember Finanzminister Lindner um Milliarden für Munition anbettelte, anstatt sie aus dem Sondervermögen zu finanzieren, sprang der Kanzler ihr zur Seite. Die Probleme seien in den 16 Jahren zuvor entstanden und daher nicht rasch zu lösen. Ganz schöne Chuzpe von Scholz, denn Bremsklotz bei der Bundeswehrausstattung war immer die SPD gewesen.

Der Nutzen einer Sündenbock-Gallionsfigur

Doch wieso will der Kanzler den Fluch nicht brechen und Lambrecht jenes Postens entheben, der sie ganz offensichtlich so wenig interessiert, dass sie sich auch nach Monaten die Dienstgrade nicht merken konnte? Eine Theorie geht so: Lambrecht ist für Scholz der Sündenbock in Gestalt einer Gallionsfigur. Je schwächer und unfähiger das Verteidigungsministerium erscheint, desto weniger Vorwürfe bleiben am Kanzleramt kleben. Nach dem Motto: Bei solchen Mitarbeitern kann auch der beste Chef nichts ausrichten.

Das mangelhafte Management der Truppe, die zögerlichen Waffenlieferungen, das unangetastete Sondervermögen werden Lambrecht angekreidet. Dabei ist mittlerweile bekannt, dass Scholz in der Verteidigungspolitik immer das letzte Wort hat. Er entscheidet über den Bundessicherheitsrat, welche Panzer exportiert werden. Auch den Munitionsgipfel mit der Industrie veranstaltete der Kanzler persönlich.

Lambrecht schadet vielen: den Soldaten, der Ukraine, Deutschlands Ansehen – und auch der SPD. Nach der verlorenen Landtagswahl in NRW wurde SPD-Spitzenkandidat Kutschaty gefragt, ob der Sylt-Flug des Sohns der Verteidigungsministerin im Regierungs-Heli eine Belastung war. „Na, genützt hat es auf jeden Fall nicht“, gab der säuerlich zu. Auch ihre SPD-Kabinettskollegin Nancy Faeser hat Lambrecht schon gefoult, als sie deren Ambitionen auf den Posten der hessischen Ministerpräsidentin öffentlich machte. Nur Scholz nützt sie derzeit noch mehr als sie ihm schadet.

Am Ende geht es aber auch nicht nur um Deutschlands Verteidigung, den Überlebenskampf der Ukrainer oder die Zukunft Europas, am Ende geht es auch darum, Christine Lambrecht vor sich selbst zu schützen. Das muss ein guter Chef tun. Sie ruft schon um Hilfe, Olaf, erhöre sie doch!