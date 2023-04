Chrupalla zu Wahlen: Wir wollen stärkste Kraft werden Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla hat die Anhänger seiner Partei bei einer Kundgebung in Cottbus auf die kommenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachse... dpa

ARCHIV - Tino Chrupalla, AfD-Bundesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD. Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Cottbus -Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla hat die Anhänger seiner Partei bei einer Kundgebung in Cottbus auf die kommenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg eingestimmt. „Es muss darum gehen, dass wir in Ostdeutschland und dann auch in Brandenburg im nächsten Jahr die stärkste Kraft bei den Landtagswahlen sind“, sagte Chrupalla am Sonntag bei der Kundgebung mit etwa 300 Teilnehmern, die friedlich verlief.