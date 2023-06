CNN: Ukraine hat wohl innerhalb Russlands Agenten, die das Land mit Drohnen angreifen

Der amerikanische Nachrichtensender CNN hat eine Recherche veröffentlicht, wonach die Ukraine in Russland geheime Unterstützer hat, die Angriffe innerhalb Russlands ausführen. Dabei soll es sich vor allem um gezielt gesteuerte Drohnenangriffe handeln. Die Recherche wurde von den CNN-Mitarbeitern Natasha Bertrand, Zachary Cohen und Kylie Atwood veröffentlicht.

In dem auf der Website von CNN.com veröffentlichten Text heißt es: „Die Ukraine hat ein Netzwerk von Agenten und Sympathisanten in Russland aufgebaut, die Sabotageakte gegen russische Ziele verüben. Die Ukraine hat damit begonnen, ihnen Drohnen zur Durchführung von Anschlägen zur Verfügung zu stellen, so mehrere Personen gegenüber CNN, die mit den US-Geheimdiensten in dieser Angelegenheit vertraut sind.“

Es soll zu weiteren Angriffen kommen

CNN stellt dar, dass auch der Drohnenangriff Anfang Mai auf den Kreml zu den Aktionen der Unterstützer gehöre. Weiter heißt es jedoch: „Es ist nicht klar, ob andere Drohnenangriffe der letzten Tage – darunter ein Angriff auf ein Wohnviertel in der Nähe von Moskau und ein weiterer auf Ölraffinerien in Südrussland – ebenfalls von Russland aus gestartet oder von diesem Netzwerk pro-ukrainischer Agenten durchgeführt wurden.“

Angeblich sollen die Unterstützer von der Ukraine mit Drohnen ausgestattet werden. Von US-Amerikanern gelieferte Drohnen wurden aber bisher nicht identifiziert, so CNN. Es soll eine neu geschaffene Schmugglerroute zwischen der Ukraine und Russland geben, die die Lieferungen möglich mache. „Ein europäischer Geheimdienstmitarbeiter wies darauf hin, dass die russisch-ukrainische Grenze weitläufig und sehr schwer zu kontrollieren ist, was sie für den Schmuggel geradezu prädestiniert (...).“

Inwiefern der ukrainische Präsident seine Zustimmung für die Attacken gegeben habe, sei unklar. Der ukrainische Geheimdienst solle von den Angriffen wissen und bestätigte gegenüber CNN, dass es zu weiteren Angriffen kommen werde, solange Russland das ukrainische Territorium nicht verlassen werde.

Die Taktik soll im Kontext der bald startenden ukrainischen Gegenoffensive stehen. So müsse Russland entscheiden, ob es sich auf die Angriffe innerhalb des Landes konzentriert oder auf die Abwehr in der Ukraine in den besetzten Gebieten.