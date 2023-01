Colonia Dignidad: Deutschland und Chile wollen Gedenkstätte In den 1960er Jahren entwickelt sich am Fuß der Anden ein Ort des Schreckens. In der Sektensiedlung eines deutschen Laienpredigers gibt es Kindesmissbrauch, ... dpa

ARCHIV - Diese undatierte Aufnahme aus den 1980er Jahren zeigt den Eingangsbereich der «Colonia Dignidad» im chilenischen Parral. Ceibo Produccionest/dpa-File/dpa

Santiago de Chile -Deutschland und Chile wollen mit einer Gedenkstätte an die Opfer der früheren Sektensiedlung Colonia Dignidad in dem südamerikanischen Land erinnern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der chilenische Präsident Gabriel Boric sprachen sich gestern Abend (Ortszeit) nach einem Treffen in Santiago de Chile gemeinsam dafür aus.