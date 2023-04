Containerdörfer für Geflüchtete: kostet 19 Millionen Euro Wegen der Ankunft Tausender Flüchtlinge muss das Land Brandenburg neue Unterkünfte schaffen. Weil die Zeit drängt, setzt Innenminister Stübgen auf Containerd... dpa

ARCHIV - Michael Stübgen (CDU), Minister des Innern und für Kommunales Brandenburg, spricht. Soeren Stache/dpa

Potsdam -Zur Unterbringung der zahlreichen Flüchtlinge will Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) die Hauptstandorte der Erstaufnahme mit Containerdörfern erweitern. An den Standorten in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree), Frankfurt (Oder) und Wünsdorf (Teltow-Fläming) sollen nach Stübgens Konzept so jeweils 500 und damit zunächst 1500 weitere Plätze geschaffen werden, wie das Innenministerium am Freitag berichtete. Dieser Ausbau wäre den Angaben zufolge in drei bis fünf Monaten realisierbar.