COP28: Stromerzeugung – Emirate setzen auf Mix aus Atom und Erneuerbaren

Berlin-Tiergarten, Hiroshimasteg: Die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate lädt im Vorfeld der UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai zum Pressetermin. Das kleine Land am Golf hat große Ziele: Es will der globale Vorreiter in der erneuerbaren Energiewirtschaft werden. Neben COP28-Generaldirektor Majid Al-Suwaidi sprechen am Mittwoch Botschafter Ahmed Alattar, Holger Lösch vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) – und Luisa Neubauer, die prominenteste Aktivistin der Klimaschutzbewegung Fridays for Future Deutschland.

Die Abkürzung COP28 steht für die 28. Vertragsstaatenkonferenz der Vereinten Nationen zum Klimawandel, die vom 30. November bis zum 12. Dezember in Dubai stattfinden wird. Ein Format, das – wenn man Klimaaktivistin Neubauer glaubt – dem Klimaschutz bislang wenig gebracht hat. Neubauer beklagt, die COP27-Konferenz vor einem Jahr in Ägypten sei von Fossil- und Industrielobbyisten gekapert worden. Sie sei mit „gemischten Gefühlen“ zum Pressebriefing gekommen, sagt Neubauer. Sie erwarte zudem für ihren Auftritt Gegenwind aus der Klimabewegung.

COP28-Direktor Al-Suwaidi hält am Pariser Klimaabkommen fest

Die Vereinigten Arabischen Emirate, dieser Eindruck stellt sich während des Pressetermins ein, verfolgen jedoch andere Ziele als die von Neubauer stereotyp skizzierte Fossillobby. Botschafter Ahmed Alattar nennt den Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel die größte Herausforderung des Jahrhunderts, die zudem „jeden Winkel des Planeten“ betreffe – Industriestaaten wie Entwicklungsländer gleichermaßen.

COP28-Generaldirektor Majid Al-Suwaidi nimmt die Forderung aus dem Pariser Klimaabkommen auf, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau begrenzen zu müssen. Und er rechnet vor: Man müsse 22 Gigatonnen CO₂ einsparen, um dieses Ziel bis 2030 zu erreichen. Al-Suwaidi hält das nicht für unmöglich, mahnt aber neben einer starken Reduktion der Treibhausgasemissionen einen „verantwortungsvollen“ Ausstieg aus fossilen Brennstoffen an, um die soziale Stabilität in vielen Weltteilen nicht zu gefährden.

Botschafter Alattar: Emirate setzen auf Mix aus Atom und Erneuerbaren

Wie die schrittweise Umrüstung auf CO₂-neutrale Energieträger aussehen kann, erklärt Botschafter Ahmed Alattar im Gespräch mit der Berliner Zeitung. Das langfristige Ziel der Vereinigten Arabischen Emirate: ein Energiemix aus Atomkraft und Erneuerbaren.



„Wir haben in Barakah das erste Kernkraftwerk der Region auf der Grundlage des amerikanisch-emiratischen 123-Abkommens über nukleare Zusammenarbeit errichtet“, sagt er. Das Kernkraftwerk sei ein sogenannter Generation-III-Reaktor. Drei Blöcke des Kraftwerks seien bereits fertiggestellt, der vierte soll bald folgen. Zusammen sollen die vier APR1400-Druckwasserreaktoren über eine Leistung von 5600 Megawatt verfügen. Hinzu kämen massive Kapazitäten an Solarenergie, aus der, so Alattar, die Emirate bereits in diesem Sommer 60 Prozent ihres Stroms erzeugt hätten.

Dass die Emirate ihr Augenmerk verstärkt auf erneuerbare Energien richten, liegt nicht zuletzt daran, dass dort das lukrative Geschäft mit dem Ölexport zunehmend als Auslaufmodell gesehen wird. Hinzu kommt: Anders als ihr Nachbar Katar müssen die Emirate Erdgas importieren. Und die Pläne der Emirate gehen noch viel weiter – sie wollen auch in Deutschland im Geschäft mit den Erneuerbaren mitmischen.

„In Deutschland streben wir an, in Windparks zu investieren, zunächst mit einer Leistung von zehn Gigawatt“, sagt Botschafter Alattar der Berliner Zeitung. Die Emirate seien weltweit der größte Investor in erneuerbare Energien und das sei auch „unser langfristiger Kurs“. Man wolle nicht nur die eigenen Kapazitäten in Zukunft überwiegend mit erneuerbaren Energien betreiben, sondern auch der ganzen Welt dabei helfen, ebenfalls den Sprung in die klimaneutrale Energieerzeugung zu schaffen.

Holger Lösch (BDI): Ausstieg wird Jahrzehnte dauern

Auch Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BDI, hält den Klimawandel für gefährlich: „Eine Welt mit drei oder vier Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau wird kein Business-Paradies sein“, sagt er. Klimaneutralität sei im Eigeninteresse der Industrie. Gleichwohl kritisiert er die Forderung von Fridays for Future nach einem sofortigen und radikalen Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Dieser Ausstieg werde Jahrzehnte dauern, so Lösch.



Und er mahnt: Die Industrie und ihre Lobbyisten würden in diesem Projekt eine Schlüsselrolle spielen. Denn allein Deutschland, rechnet er vor, müsste zur Erfüllung des „Klimaschutzprogramms 2030“ der Bundesregierung 860 Milliarden Euro investieren. Eine Summe, die die Regierung allein unmöglich aufbringen könne. Es bedürfe dafür unbedingt der Zusammenarbeit mit dem Finanzsektor, sagt er. Wie Luisa Neubauer auf diese Konfrontation reagiert? „Es gibt auch gute Lobbyisten“, sagt sie. „Was für ein Kompliment!“, entgegnet Lösch.