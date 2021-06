Berlin - Schnell noch Fischstäbchen in den Ofen schieben, zwei Packungen, sie passen gerade so auf das Backblech. Benedikt, drei Jahre alt, sitzt neben seiner Mutter auf dem Boden und versucht, seine neuen Sandalen anzuziehen. Ofen zuklappen, einen Sack Kartoffeln schälen. Janine Krüger macht das so gekonnt, dass die zwei Kilo in wenigen Minuten erledigt sind. Sie kocht, was schnell geht und billig ist. Zack, zack, Kartoffeln vierteln.

Es klingelt, Krüger wirft einen Blick auf die Uhr, kurz vor eins am Mittag. Die Wohnungstür fliegt auf, die Zwillinge werfen ihre Turnschuhe in den Flur, zweimal die gleichen, egal, wer welche trägt. Emma stürzt sich auf Benedikt, nimmt ihn mit aufs Sofa: erst mal toben. Lotte hängt sich an ihre Mutter, drückt ihr einen Kuss auf den Hals, ruft: „Mama, kann ich das Handy?“ – „Erst noch Hausaufgaben!“ – „Hab ich schon gemacht!“ – „Dann zeig mir dein Heft!“ Dann Emma vom Sofa: „Mama, wir hatten heute Probealarm in der Schule!“ – „Und ihr musstet reinrennen?“ – „Und noch Amokalarm.“

Janine Krüger, 41 Jahre alt, trägt Jeans und einen Kapuzenpulli, sie hat halblange blonde Haare, ein rundes, freundliches Gesicht, und sie wirkt im Mai 2021, 14 Monate nach Beginn der Pandemie, als könnte kaum etwas sie aus der Ruhe bringen. Dabei ist sie alleinerziehende Mutter von fünf Kindern – wobei die Älteste schon ausgezogen ist. Die gelernte Krankenschwester arbeitet an der Charité in der Verwaltung, eine Zweidrittel-Stelle. Drei Tage in der Woche ist sie seit Corona im Homeoffice, zwei Tage muss sie vor Ort sein, wegen all dem Papier, mit dem die Verwaltung immer noch arbeitet.

Zu fünft in einer 70-Quadratmeter-Wohnung

Mit dem Dreijährigen, den Zwillingen, 11 Jahre alt, und dem 15-jährigen Felix wohnt sie auf gut 70 Quadratmetern, aufgeteilt auf vier kleine Zimmer in einem Nachkriegsbau in Adlershof.

In der Badewanne stapelt sich die Wäsche, die noch nicht zusammengelegt ist. Im Wohnzimmer sind Holzklötze und Plastikdinosaurier verteilt, auf dem Sofatisch stehen eine offene Packung Apfelringe und ein nicht mehr ganz frischer Blumenstrauß. An der Wand hängen Familienfotos, es gibt einen Fernseher, einen halb abgeräumten Wäscheständer und ein paar Grünpflanzen. Zwischen Ecksofa und Esstisch bleibt nicht viel Platz, um sich zu bewegen.

Manchmal weiß Janine Krüger nicht so genau, wie sie Corona überstanden hat.

Sie hat die Kartoffeln abgegossen und stampft sie jetzt, während Benedikt an ihrem Bein klammert. „Mama kann so toll kochen“, sagt Lotte. Der geteilte Unterricht endet um 10.25 Uhr, direkt danach gibt es Essen. Aber um eins haben sie dann wieder Hunger.

Seit das Virus in die Welt und damit auch nach Adlershof kam, gibt es für Janine Krüger kein Privatleben mehr. Eigene Gedanken haben in ihrem Kopf keinen Platz. „Da ist nur der Job und Mama, Mama, Mama. Und wenn es mal ruhig ist, zockt der Große bis spätabends mit dem Kumpel Computerspiele oder ist sehr laut beim Chatten. Und das bei den hellhörigen Wänden.“ Janine Krüger macht dann die Wäsche, spült die Töpfe, legt Kleidung zusammen, räumt auf. Meistens ist es weit nach Mitternacht, wenn sie die Matratze, die in dem schmalen Kinderzimmer am Legoregal lehnt, auf den Boden legt.

Morgens um sieben klappt sie sie wieder nach oben, damit der Kleine Platz zum Spielen hat. Macht Frühstück und das Pausenbrot für die Mädchen. Immerhin muss sie sich nicht um den 15-Jährigen sorgen. Er geht auf die Schule an der Dahme, eine Einrichtung für Schüler, denen das Lernen schwerfällt. Dort will er bald die Berufsbildungsreife machen, und er kann an drei Tagen in der Woche praktisch arbeiten, gerade hat er einen Hausmeisterjob.

Janine Krüger ist eine von gut 2,6 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland, und wohl eine von den wenigen, die mit so vielen Kindern auf so wenig Raum allein durch die Pandemie kommen mussten. Aber sie kämpft. Sie kennt es nicht anders.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Janine Krüger versucht zu arbeiten. Aber irgendwas ist immer, irgendwer fragt immer.

Janine Krüger wurde in Neubrandenburg groß, als Älteste von neun Geschwistern. Ihre Mutter war ebenfalls alleinerziehend, bis zur Wende war sie Sekretärin bei der Polizei, kurz danach ging sie in Frührente: Wegen einer Rheuma-Erkrankung konnte sie sich nur eingeschränkt bewegen, hatte oft Schmerzen, Therapien oder Operationen – und die kleine Janine bekam die Rolle der Ersatzmutter.

Janine Krüger kann sich nicht erinnern, jemals einfach so mit Freunden rausgegangen zu sein. Immer waren zwei, drei kleine Geschwister dabei. „Irgendwann hat sich auch keiner mehr mit mir verabredet, weil ich immer die Kleinen am Bein hatte.“ Ihre Probleme machte sie mit sich selbst aus, es war niemand da, der ihr zugehört hätte.

Manchmal, sagt Janine Krüger, erinnere sie die Situation heute an damals.

Erst mit 18 eroberte sie sich ein Stück Freiheit. Sie lernte einen Mann kennen und „zog gefühlt nach 24 Stunden bei ihm ein“. Da hatte sie schon ihre Ausbildung als Krankenschwester begonnen. Sie träumte davon, ins Ausland zu gehen, und bewarb sich bei der Bundeswehr. Sie absolvierte Wissens- und Gesundheitstests, machte Liegestütze und Standweitsprung, mit voller Punktzahl. Sie bekam den Platz, wurde zur Rettungssanitäterin ausgebildet und arbeitete erst in Storkow, wo sie mit 22 ihr erstes Kind bekam, dann in Speyer als Sanitätssoldatin.

Beide Zwillinge haben eine Lernschwäche

Eigentlich sollte es weitergehen, ins Ausland, in ein Lazarett in Afghanistan. Aber Janine Krüger hat eine Nussallergie und Neurodermitis. „Ausschließende Fehlerziffern“, hieß das in der Fachsprache. Das Ende eines Traums hieß das für sie. Krüger wechselte in eine Notaufnahme in Koblenz. Dann kam die Ehekrise.

Ihr Mann sei unzuverlässig gewesen, während sie im Schichtbetrieb arbeitete und sich um die beiden Kinder kümmerte. „Das war einsamer als allein zu sein.“ 2008 stellte Krüger einen Antrag auf „heimatnahe Versetzung“. Die Krügers bauten ein Haus in Johannisthal. Sie holte ihr Abitur nach, fing an, Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie zu studieren. Und die Zwillinge wurden geboren, ungeplant.

„Emma und Lotte. Bitte klopfen danke“, steht an der Kinderzimmertür. Auf den Schreibtischen stapeln sich Bücher, Kleider, Jutebeutel, BMX-Helme. Beide sitzen auf ihren Betten, Janine Krüger steht im Türrahmen. „Ich glaube, ich habe eine Sechs in der Klassenarbeit“, sagt Lotte. In Schulfragen macht nicht nur Lotte ihrer Mutter Sorgen. Beide Zwillinge haben eine Lernschwäche, die auch mit ihrem ADHS zu tun hat, ihrem Aufmerksamkeitsdefizits- und Hyperaktivitätssyndrom.

Weil Emma jahrelang extreme Wutausbrüche hatte, war sie vor kurzem in einer Tagesklinik. Sie konnte wegen Kleinigkeiten „von null auf hundert“ ausrasten, Bücher durchs Zimmer schmeißen, Türen knallen, Schimpfwörter brüllen. Jetzt kann Emma bald auf eine Förderschule wechseln. Die Gefühlsausbrüche sind kleiner geworden, auch dank der neuen Medikamente. „Die sedieren sie aber auch. Sie ist oft in ihrer eigenen Welt, da dringt man kaum durch.“ Janine Krüger seufzt. Dagegen ist Lotte meistens laut, steht immer unter Strom, redet ohne Pause.

Und dann ist da noch Benedikt, der plötzlich schnell auf den Topf muss oder raus will zum Spielen.

Benedikt entstand aus einer Liebschaft, wegen seinem Vater trennte sich Janine Krüger von ihrem Mann. Aber noch ein Kind – das war nicht der Plan. Ihr neuer Partner war im Heim und bei Pflegefamilien aufgewachsen: „Er war selbst noch ein Kind, es ging nicht gut.“ Sie trennte sich, auch wenn das bedeutete, dass sie jetzt mit fünf Kindern allein war. „Als Älteste von neun Geschwistern wusste ich auch, ich schaffe das.“

Das wusste Krüger auch, als der erste Lockdown kam. Auch wenn sie heute sagt, dass 2020 „richtig schlimm“ gewesen sei. Alle fünf Minuten standen die Mädchen mit ihren Arbeitsblättern vor ihr: Ist das so richtig? Was muss ich machen? Während sie selbst im Homeoffice saß. An den Tagen, an denen sie früh ins Büro musste und der Kleine stundenweise in die Kita konnte, machte sie Kontrollanrufe – meistens lagen die Mädchen noch im Bett.

Sie verloren den Anschluss in der Schule, der Englischlehrer schrieb eine besorgte Mail. „Aber wie soll ich ihnen zu Hause mit YouTube Englisch beibringen?“

Bei der Arbeit konnte Janine Krüger sich kaum konzentrieren. Die Kinder riefen oft an: „Die haut mich, die schubst mich!“ Auf dem Heimweg fielen ihr dann all die Sachen ein, die sie vergessen hatte. Und kaum stand sie in der Wohnung, war sie wieder voll Mutter. Es war niemand da, der sie unterstützte, keine Familie. Auch keine Freunde. Aber Krüger wurde nicht hart oder verbittert.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Multitasking im Wohnzimmer: Essen, Lernen, Arbeiten. Aufräumen dann später.

Vor Corona gab es immerhin die Schule, und es gab das Kinderhilfswerk Arche, das sich um benachteiligte Kinder kümmert, dort verbrachten die Zwillinge viele Nachmittage. Mit Hausaufgabenbetreuung, mit kostenlosem Essen. All das fiel weg, als die Arche schließen musste.

Der Vater ihrer Kinder, erzählt Janine Krüger, komme als Selbstständiger wegen Corona selbst kaum über die Runden. Und dass er sagt, dass für die Kinder nichts mehr übrigbleibe. Auch wenn die Arche mit Lebensmittelspenden aushalf: Krüger muss zum einen Strom nachzahlen – schließlich liefen zeitweise vier Laptops, Herd und Licht waren täglich an. Außerdem sind die Lebensmittelpreise gestiegen. Ein erhöhtes Kindergeld macht das nicht wett. Überhaupt gab es für Alleinerziehende oder sozial schwächere Familien kaum gesonderte Unterstützung. Und mit dem zusätzlichen Steuerfreibetrag kommt Janine Krüger nicht weit.

Das fehlende Geld und die fehlende Betreuung sind das eine. Dazu kommen Termine beim Arzt, bei der Ergo- und Familientherapie, die sie machen. Vor allem aber ist das Wechselmodell weggefallen, das sie bis zum Beginn der Pandemie hatten. Der Vater kämpfte schon vorher mit Schwindelattacken und Herzrasen. Durch den Corona-Stress ist es schlimmer geworden, die Kinder hat er jetzt nur noch jedes zweite Wochenende.

Heißt: Noch mehr Alltagsstress für Janine Krüger. Und sie hat keinen Ausgleich. Früher sei sie manchmal joggen gegangen, sagt sie. Das schaffe sie jetzt einfach nicht mehr.

Und trotzdem ist der Umgang in der kleinen Wohnung liebevoll geblieben. Auch wenn es lauter geworden ist und die Stimmung manchmal angespannt. Dann kommt es vor, dass die Mutter ihre Kinder auch mal anschreit, ihnen den Ausflug oder das nächste Eis verbietet. „Und hinterher denke ich, so hart hätte ich sie nicht bestrafen müssen.“ Manchmal nimmt sie auch einfach den Müll, schlägt die Tür hinter sich zu, und kommt erst nach zehn Minuten wieder.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Platz für ein Lächeln und eine Umarmung ist auch im Alltagsstress. Das hat Krüger an ihre Kinder weitergegeben.

Janine Krüger schaut auf die Tabellen in ihrem Computer, eigentlich muss sie arbeiten, die Chefs wollen eine Liste mit Zahlen, aber jetzt guckt sie erst mal die Arbeitsblätter der Kinder durch und isst nebenher aus einer Tupperdose die aufgewärmten Reste vom Vortag. Benedikt will mehr Kartoffelbrei. Emma will ein Eis. Lotte sucht die Fotos von ihrem gebrochenen Arm mit dem Gips.

Janine Krüger klappt den Rechner zu, packt ein Brot und Spielsachen ein, und geht mit Benedikt in den Hof. Dort sind schon zwei andere Nachbarn mit ihren Kindern. „Die Hofgemeinschaft ist ein kleiner Familienersatz. Es tut so gut, mal mit jemandem zu reden, der älter ist als 15.“ Auch wenn es immer weitergeht: „Mama! Stulle! Toilette!“

Sie schiebt die Schaufel in den Sand und denkt an die Arbeit: „Die Liste fertig für die Chefs, den Rest morgen Nacht.“ Geht schon. In ein paar Tagen gehen die Kinder in die Schule. Die Arche öffnet Stück für Stück. Und Lotte darf wieder zum Hockeytraining. Janine Krüger schließt die Augen, hält ihr Gesicht in die Sonne und lächelt.