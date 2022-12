Corona: Angst vor neuen Virus-Variationen in China Mit einer Million Infektionen am Tag in China wächst das Risiko, dass sich das Coronavirus wieder verändert. Krankenhäuser sollen regelmäßig Proben analysier... dpa

China meldet immer mehr Corona-Tote. Andy Wong/AP/dpa

Peking -In der massiven Corona-Welle in China mit gegenwärtig schätzungsweise einer Million Neuinfektionen am Tag wachsen Sorgen über die Entwicklung neuer Virus-Varianten. Chinas Gesundheitsamt forderte die Provinzbehörden auf, regelmäßig Proben des Virus zu analysieren und die Ergebnisse zu berichten. In einem Telefonat mit seinem Amtskollegen Wang Yi unterstrich US-Außenminister Antony Blinken am Freitag im Umgang mit dem Ausbruch „die Notwendigkeit von Transparenz für die internationale Gemeinschaft“.