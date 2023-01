Corona: Anzeichen für Ausbreitung von Variante XBB.1.5 Bereits im Oktober fiel die neue Variante im Nordosten der USA auf - nun ist die Omikrom-Sublinie XBB.1.5 in Europa auf dem Vormarsch. Besteht Grund zur Sorge? dpa

Kopenhagen -Die Sublinie XBB.1.5 der Coronavirus-Variante Omikron ist nach WHO-Angaben auch in Europa auf dem Vormarsch. Jüngste Daten aus einigen Ländern der Region fingen an, auf die zunehmende Präsenz von XBB.1.5 hinzudeuten, sagte der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa, Hans Kluge, bei einer Online-Pressekonferenz in Kopenhagen. Fälle würden in kleiner, aber wachsender Zahl entdeckt. Man arbeite daran, die potenziellen Auswirkungen davon zu bewerten. Nach drei langen Pandemiejahren könne man sich keinen weiteren Druck auf die Gesundheitssysteme leisten.