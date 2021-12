Ich spreche mit einer mutigen Frau. Als Karoline Preisler im März 2020 schwer an Corona erkrankt war, teilte sie ihren strapaziösen Kampf gegen die Krankheit in einem Video-Tagebuch. „Es geht mir wieder gut“, sagt sie mir jetzt. „Wenn ich jetzt Zipperlein habe, dann die einer durchschnittlichen 50-jährigen Frau.“ Noch von Long Covid geschwächt, ging sie später auf Teilnehmer von Querdenker-Demos zu, konfrontierte die Corona-Leugner mit ihrer eigenen Krankheits-Erfahrung. Corona-Maßnahmen schränkten ihre Freiheit ein, klagten die Demonstranten.

Gewaltbereite Impfgegner mit Fackeln

Doch unter diesem Begriff versteht die FDP-Politikerin aus der Kleinstadt Barth in Mecklenburg-Vorpommern etwas anderes. Warum sie dennoch das Gespräch suchte, erklärt sie so: „Ich fand es sehr bedenklich, wie die Debatte geführt wird von Menschen, die Maßnahmen-Kritik üben und im Subtext Demokratie-Kritik meinen.“

Inzwischen ziehen gewaltbereite Impfgegner mit Fackeln vor Privathäuser von Politikern. Soll man mit solchen Leuten wirklich noch reden? Preisler sieht hier nur eine sinnvolle Antwort, „nämlich eine ganz klare rechtsstaatliche Kante. Stopp, bis hierher und nicht weiter.“

Die Demonstranten in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, sie berufen sich in ihren sogenannten Spaziergängen in Corona-Hochinzidenz-Gebieten auf die Montagsdemos zum Ende der DDR-Zeit. An denen hatte Karoline Preisler als junge Erwachsene selbst teilgenommen, um für Menschenrechte und die Befreiung von einer Diktatur zu streiten. „Wir wollten Gleiche unter Gleichen sein. Die Leute, die jetzt demonstrieren, nehmen demokratische Freiheiten, Grundrechte ausschließlich für sich in Anspruch, verwehren sie anderen, sind im Kern eigene kleine Diktatoren.“

Erlebte Unfreiheit

Mit ihrem Freiheitsbegriff setzte sich Preislers Partei während der Coronazeit immer wieder schweren Kontroversen aus: Gerade haben sich Dutzende FDP-Bundestagsabgeordnete in einem Gruppenantrag gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen – die eine deutliche Mehrheit der Deutschen befürwortet. Unabhängig vom Ausgang der Debatte glaubt Preisler, diese werde „uns alle bereichern“: Denn anders als die Fackel-Spaziergänge werde sie „in den Leitplanken des Grundgesetzes geführt“.

Das bedeutet aber eben auch: Falls eine parlamentarische Mehrheit eine Impfpflicht beschließt, gilt es dies trotz aller Einwände zu akzeptieren. „Demokratie ist auch die Verhinderung von Dickköpfigkeit“ meint Preisler und denkt an ihre erlebte Unfreiheit in der DDR zurück. Nach der Wende habe sie erstmal wie fast alle DDR-Bürger vor dem Nichts gestanden, doch frei zugängliche Bildung habe sie zu einem glücklichen, selbstbestimmten Menschen gemacht, „weil eine Gesellschaft gesagt hat, ich warte auf dich, und mir dafür jede Hilfe gewährt hat.“

Selbstbestimmung – für Liberale so etwas wie die Zwillingsschwester der Freiheit. Dass ihre Partei zusammen mit den Grünen für eine selbstbestimmte Geschlechterzuweisung kämpfte, streifen wir nur am Rande. Preisler erklärt mir am Beispiel intensivpflegebedürftiger Menschen, warum sie Fremdbestimmung im Gesundheitswesen ablehnt – selbst dann, wenn dadurch Kosten eingespart würden. Eine Pflegekraft, die im Heim mehrere Pflegebedürftige betreut, das wäre doch effizienter? „Doch“, entgegnet Preisler, „wo bleibt die Selbstbestimmung des Menschen, der zwar an einer Beatmung hängt, aber Mitglied einer Familie ist, geliebt, in seinem häuslichen Umfeld?“