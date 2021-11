Berlin - Corona war nie weg, aber jetzt ist das Virus mit aller Macht zurück. Vielerorts gelten bereits verschärfte Maßnahmen, in Sachsen beispielsweise ist wegen der hohen Inzidenzen ab diesem Montag 2G ausgerufen worden. In Berlin wird am Dienstag im Senat über 2G-plus beraten - dies bedeutet, dass Geimpfte und Genesene dann auch einen positiven Testnachweis erbringen müssen, wenn sie in ein Restaurant, Kino oder zu einer öffentlichen Veranstaltung wollen. Gleichzeitig sollen mehr Booster-Impfungen sowie die Testpflicht in Heimen für Personal und Besucher helfen. Lauter werden außerdem die Forderungen nach einer Rückkehr der kostenfreien Bürgertests. Letzteres wird auch für Berlin gefordert.

Tatsache ist, dass die Lage dramatisch ist. Am Sonntag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) allein 23.543 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 191,5 an. Am Vortag lag Zahl noch bei 183,7. Vor einer Woche betrug sie 149,4. Es wird ein harter Winter, kündigte RKI-Chef Lothar Wieler bereits vor einer Woche an.

Es werde eine Pandemie der Ungeimpften, warnte bereits Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Sie werde es am meisten treffen. Nach wie vor haben sich etwa 32 Prozent nicht immunisieren lassen. Allerdings gibt es ebenso eine Zunahme bei den Impfdurchbrüchen. Auch da soll gegengesteuert werden.

Ampel-Parteien planen eine tägliche Testpflicht in Heimen

Daher soll es Booster-Impfungen für alle geben, entschieden die Landes-Gesundheitsminister am Freitag. Bisher hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen, dass die Auffrischung vorerst nur Über-70-Jährige und Risikopatienten erhalten. In Berlin soll wegen eines mögliches Booster-Ansturms das Personal in den noch zwei vorhandenen Impfzentren am Flughafen Tegel und in der Messe aufgestockt werden, damit am Tag nicht 2000, sondern 3000 Menschen geimpft werden können, hieß es am Sonntag. Auch die Hausärzte haben nach eigenen Angaben Kapazitäten. Trotzdem könne es zu Engpässen kommen, wenn der Andrang zu groß sei, hieß es.

Vom Tisch ist derzeit eine Impfpflicht - auch für bestimmte Bereiche wie in Heimen oder auf Krankenstationen. Dafür plant die neue mögliche Ampel-Koalition andere Maßnahmen. Bevor die epidemische Lage am 25. November endet, wollen SPD, Grüne und FDP neue Leitplanken zur Eindämmung der Pandemie beschließen. An einem Gesetzentwurf dazu werde aktuell noch gearbeitet, hieß es am Sonntag aus Fraktionskreisen auf Nachfrage. Über den Entwurf solle der Bundestag nach jetziger Planung am kommenden Donnerstag beraten.

Erwogen werden unter anderem eine tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen, unabhängig davon, ob diese geimpft oder genesen sind. Außerdem könnte die Corona-Prämie für Kliniken reaktiviert werden, so dass Krankenhäuser wieder eine staatliche Entschädigungszahlung bekommen, wenn sie einen Teil ihrer Intensivbetten für Corona-Patienten freihalten.

Schnelltests kosten derzeit im Schnitt 15 Euro

Um die Booster-Impfungen bei Senioren zu beschleunigen, sollten Ärzte verpflichtet werden, ihre älteren Patienten anzuschreiben und über die dritte Impfung zu informieren. Auf einen Lockdown für Ungeimpfte oder eine bundesweite 2G-Regel für das öffentliche Leben wollten die potenziellen Ampel-Partner allerdings verzichten.

Lauter werden indes die Forderungen nach einer Rückkehr der Gratis-Tests. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte der Funke Mediengruppe, Bund und Länder sollten diese „Fehlentscheidung“ schnell korrigieren. Gerade in der kalten Jahreszeit brauche man wieder niedrigschwellige, kostenlose Testangebote. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst verlangt kostenlose Corona-Tests wenigstens für Geimpfte und Genesene.

Berliner Linken-Politiker: Die Test-Strategie ist nach hinten losgegangen

Bis zum 10. Oktober waren an privaten und landeseigenen Schnelltestzentren kostenlose Schnelltests möglich. Inzwischen kosten sie im Schnitt 15 Euro, jedenfalls in Berlin. PCR-Tests liegen bei 49 bis 75 Euro. Ein Motiv für die Abschaffung der kostenlosen Tests war unter anderem, nicht-geimpfte Personen dazu zu animieren, sich doch durch eine Impfung vor einem schweren Verlauf der Virus-Krankheit zu schützen.

„Diese Strategie ist nicht nur gescheitert, sie ist nach hinten losgegangen“, sagt Wolfgang Albers (Linke) der Berliner Zeitung. Die ganze Debatte sei „von Anfang an schief“ gewesen, so Albers. Das Impfen sei vorrangig zum Selbstschutz vor schweren Verläufen sinnvoll. Wegen der restlichen Übertragungsgefahr allerdings müsse man an Tests festhalten. „Und dann müssen die Tests kostenlos sein“, so Albers.