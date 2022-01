Tarawa/Thimphu - Zwei Jahre lang hat es der Südseestaat Kiribati geschafft, Corona von seinen Inseln fast komplett fernzuhalten. Nun brachte das erste Flugzeug, das landen durfte, gleich 36 Infizierte in den Archipel. Die aus Fidschi kommende Maschine habe 54 vollständig geimpfte Menschen an Bord gehabt, die vor dem Abflug drei Covid-Tests gemacht hätten, die alle negativ ausgefallen seien, teilte die Regierung in Tarawa am Mittwoch mit. Nach der Ankunft in Kiribati seien dann aber 36 der Passagiere positiv auf das Virus getestet worden. Sie wurden in ein Quarantänezentrum gebracht.

Ausgangsbeschränkungen und Maskenpflicht

Und nicht genug damit: Ein Mitarbeiter des Zentrums soll sich mittlerweile ebenfalls infiziert haben. Weil sich das Virus damit möglicherweise auch außerhalb der Isolierstation ausgebreitet haben könnte, verhängten die Behörden umgehend nächtliche Ausgangsbeschränkungen für die Bürger und führten eine Maskenpflicht ein. Treffen von mehr als zehn Personen wurden verboten, auch wurde der Verkauf von Alkohol eingeschränkt.

Die Republik Kiribati ist ein aus Korallenatollen und Inseln bestehender Staat mit etwa 120.000 Einwohnern. Der Archipel liegt nahe des Äquators mitten im Pazifik. Die Regierung hatte aus Angst vor einer Ausbreitung der Pandemie im März 2020 seine Grenzen geschlossen. Bis zu dem Flug aus Fidschi wurden nur zwei Infektionen registriert, allerdings beide auf Fischerbooten und nicht an Land.

Kiribati ist nicht das einzige Land, das während der Pandemie auf Abschottung setzt. Auch Bhutan erschwerte Touristen die Einreise. Schon vor Corona durften nur wenige ausländische Gäste in das kleine Königreich im Himalaja. Nun ist das Land noch stärker abgeschottet und hat nach eigenen Angaben seit den Corona-Einschränkungen gerade mal eine Ausländerin hereingelassen: die US-Rentnerin Fran Bak.

Die 70-Jährige durfte nur hinein, weil sie bereit war, drei Wochen auf eigene Kosten in Quarantäne zu gehen und von einer früheren Bhutan-Reise bekannt war, wie der Chef der Tourismusbehörde Dorji Dhradhul erklärt. Andere Interessierte könnten zwar ebenfalls ein Touristenvisum beantragen, aber es werde je nach Einzellfall entschieden.

Als Touristin wie ein Rockstar empfangen

Bhutan gewichtet die Sicherheit der eigenen Bevölkerung angesichts des gefährlichen Virus offenbar stärker als das Geld ausländischer Gäste. Seit Jahrzehnten dürfen nur wenige Touristen kommen, und diese müssen für jeden Tag mindestens 250 Dollar im Voraus bezahlen – für Kost und Logis, einen Reiseführer, Transport und Nachhaltigkeitspauschale. Das Land verspricht Berge, Wälder, Dörfer und buddhistische Klöster.

Fran Bak sagte kürzlich bei einem Videoanruf aus ihrem Auto in Bhutan, dass sie wie ein Rockstar empfangen worden sei. „Meine Ankunft gab den Leuten Hoffnung, dass der Tourismus bald wieder zurückkehren würde.“ Sie schätze die persönlichen Beziehungen mit ihrem Reiseführer, ihrem Fahrer und anderen herzlichen Menschen, die sie während der drei Monate langen Reise kennengelernt hatte. Den Einheimischen habe sie ihr Hobby gezeigt – den Gong zu spielen, ein Schlaginstrument aus Ost- und Südostasien.

dpa/Fran Bak Die amerikanische Rentnerin Fran Bak steht auf einer Hängebrücke mit ihrem bhutanischen Guide Gembo Nb (l.) und ihrem Fahrer Tashi Tshering.

Ihr 43-jähriger Reiseführer Gembo Nb und ihr 35-jähriger Fahrer Tashi Tshering sagten, dass das Leben ohne Gäste schwer sei, sie derzeit als Bauern arbeiteten und einige Freunde aus der Branche im Bau. „Aber unser König hilft uns“, so Nb. Der im Land geliebte König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck startete ein Programm, bei dem die Menschen unter anderem Darlehen erhielten, eine Steuerbefreiung, den Aufschub von Strom- oder Mietkosten.

Das Gesundheitssystem ist schnell überfordert

Fran Bak: „Wegen Corona spürt man hier eine große Verzweiflung, aber es gibt auch viel Solidarität und den Glauben, dass man da zusammen durchkommt.“ Wann das Land wieder mehr Gäste empfangen wird, ist noch offen. Man beobachte die Pandemielage weltweit, sagte Tourismuschef Dhradhul. Bhutan sei sich dabei bewusst, dass das Gesundheitssystem leicht überfordert werden könnte.

Bislang hat das Königreich Corona gut gemeistert. Mehr als 90 Prozent der Erwachsenen sind geimpft, seit Pandemiebeginn sind weniger als 2700 Fälle bekannt geworden, kleinere Ausbrüche wurden mit harten Lockdowns bekämpft. Und Dhradhul glaubt, dass sein Land mit seiner langjährigen Tourismustradition gut auf die Zeit nach der Pandemie vorbereitet sei. (dpa/mit schl.)