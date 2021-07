Berlin - Ferienzeit, die Stadt ist leer, die Berliner Corona-Ampel zeigt dreimal satt Grün. Aber es gibt keine Pandemie-Entwarnung. Wie schon seit fast anderthalb Jahren nicht. Diesmal liegt es an der Delta-Variante. Ereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft mit ihren gut gefüllten Stadien würden zur raschen Verbreitung der Mutante beitragen. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer neuen Infektionswelle in Europa. Aber es gibt auch Fachleute, die das für übertrieben halten. Dennoch mahnt der Berliner Senat weiter zur Vorsicht.

Mindestens jede zweite Corona-Ansteckung in der laufenden Woche dürfte nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) bereits auf die ansteckendere Delta-Variante zurückgehen. Es sei damit zu rechnen, dass die in Indien entdeckte Mutante derzeit „mindestens die Hälfte aller Neuinfektionen ausmacht“, schreibt das RKI in einem Bericht vom Mittwochabend. Der Anteil von Delta an einer Stichprobe aus dem Zeitraum 14. bis 20. Juni wird darin mit rund 37 Prozent beziffert. Das ist mehr als doppelt so viel wie in der Woche zuvor, als es noch 17 Prozent waren.