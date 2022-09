Corona-Inzidenz berlinweit bei rund 202 Die Corona-Inzidenz liegt in Berlin am Donnerstag bei 201,9. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen auf 100... dpa

Berlin -Die Corona-Inzidenz liegt in Berlin am Donnerstag bei 201,9. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen für ganz Deutschland gab das RKI mit 281,4 an. Die Werte bewegen sich seit längerem etwa auf diesem Niveau.