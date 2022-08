Corona-Inzidenz in Berlin bei 226 Die Corona-Inzidenz in Berlin hat am Donnerstag 226 erreicht. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Für ganz Deutschland wurde die Zahl, die die reg... dpa

ARCHIV - Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. Tom Weller/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Corona-Inzidenz in Berlin hat am Donnerstag 226 erreicht. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Für ganz Deutschland wurde die Zahl, die die registrierten Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen angibt, mit 271 angegeben.