Corona-Inzidenz in Brandenburg auf knapp 342 gestiegen Die Zahl der behördlich registrierten Corona-Infektionen in Brandenburg hat sich erneut erhöht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag stieg... dpa

ARCHIV - Ein Mann träufelt eine Lösung auf eine Testkassette für einen Corona-Schnelltest. Zacharie Scheurer/dpa/Symbolbild

Potsdam -Die Zahl der behördlich registrierten Corona-Infektionen in Brandenburg hat sich erneut erhöht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Donnerstag stieg die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner) von 310,7 in der Vorwoche auf 341, 8. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 214,2 an.