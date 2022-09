Corona-Inzidenz in Brandenburg fast überall unter 300 In Brandenburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen fast flächendeckend unter die Marke von 300 gesunken. Landesweit lag die Zahl neuer Anst... dpa

ARCHIV - Einem Jugendlichen wird ein Nasenabstrich für einen Corona-Test entnommen. ild Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolb

Potsdam -In Brandenburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen fast flächendeckend unter die Marke von 300 gesunken. Landesweit lag die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche am Donnerstag bei 264,4, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Eine Woche vorher betrug die Sieben-Tage-Inzidenz noch 303,5. Damit liegt Brandenburg allerdings noch über dem bundesweiten Durchschnitt, der laut Robert Koch-Institut am Donnerstag bei 237,3 lag.