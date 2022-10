Corona-Inzidenz liegt berlinweit bei 288 Die Corona-Inzidenz hat in Berlin am Donnerstag bei 288 gelegen. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Die Zahl der offiziell registrierten Neuinfek... dpa

ARCHIV - Ein Laborant arbeitet in einem Labor für Corona-Tests. Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Corona-Inzidenz hat in Berlin am Donnerstag bei 288 gelegen. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen für ganz Deutschland gab das RKI mit rund 462 an. Die Werte in Berlin bewegen sich seit längerem etwa auf diesem Niveau. In manchen anderen Bundesländern und im Durchschnitt in ganz Deutschland gibt es einen Anstieg.