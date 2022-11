Corona-Lage in Brandenburg entspannt sich weiter Die Corona-Lage in den Brandenburger Krankenhäusern hat sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich entspannt. Am Donnerstag wurden vom Gesundheitsministerium 72... dpa

Potsdam -Die Corona-Lage in den Brandenburger Krankenhäusern hat sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich entspannt. Am Donnerstag wurden vom Gesundheitsministerium 729 Covid-Patienten in stationärer Behandlung gemeldet, nach 908 Patienten eine Woche zuvor. Vor zwei Wochen hatte deren Zahl mit 998 knapp unter dem ersten Warnwert gelegen. Die Zahl neuer Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sank gegenüber der Vorwoche ebenfalls deutlich von 16,12 auf 11,39. Damit lag dieser Wert aber immer noch über 10 im roten Bereich. Im grünen Bereich blieb dagegen der Anteil freier Intensivbetten mit 16,22 Prozent.