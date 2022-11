Corona-Lage in Brandenburger Kliniken relativ stabil In den Brandenburger Krankenhäusern bleibt die Corona-Lage im Vergleich zur Vorwoche relativ stabil. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stieg die Hospi... dpa

ARCHIV - Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. lbild Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo

Potsdam -In den Brandenburger Krankenhäusern bleibt die Corona-Lage im Vergleich zur Vorwoche relativ stabil. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stieg die Hospitalisierungsinzidenz leicht von 9,18 auf 9,42 - die Warn-Ampel steht weiter auf gelb. Dieser Wert gibt die Zahl der Überweisungen ins Krankenhaus pro 100.000 Einwohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion an. Die Zahl der registrierten Ansteckungen mit dem Virus innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner lag bei 220,2, wie es am Donnerstag weiter hieß. In der vergangenen Woche betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 230,2.