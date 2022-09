Corona-Lage verschlechtert sich - Mehr Patienten Die Zahl neuer Corona-Patienten in Brandenburgs Krankenhäusern steigt. Am Donnerstag übersprang die Zahl stationär behandelter Covid-19-Patientinnen und -Pat... dpa

Potsdam -Die Zahl neuer Corona-Patienten in Brandenburgs Krankenhäusern steigt. Am Donnerstag übersprang die Zahl stationär behandelter Covid-19-Patientinnen und -Patienten pro 100.000 Einwohner in einer Woche den kritischen Wert von 10, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Nach der neuen Warnampel, die ab Oktober gelten soll, wäre damit der Alarmwert für die sogenannte Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz erreicht. Der Anteil der Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten lag mit 4,3 Prozent aber im grünen Bereich. Diese Kenngröße wird in der neuen Warnampel durch den Anteil aller freien Intensivbetten ersetzt. Am Mittwoch wurden 455 Menschen mit Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, vor einer Woche waren es 270.