Corona: Land zahlt Kliniken 82 Millionen Euro Finanzhilfe Die Landesregierung hilft den Krankenhäusern in Brandenburg wegen der Belastungen durch die Corona-Krise zusätzlich mit 82,45 Millionen Euro. Dies habe der z... dpa

ARCHIV - Ein Hinweisschild mit der Aufschrift «Krankenhaus» weist den Weg zur Klinik. Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Potsdam -Die Landesregierung hilft den Krankenhäusern in Brandenburg wegen der Belastungen durch die Corona-Krise zusätzlich mit 82,45 Millionen Euro. Dies habe der zuständige Landtagsausschuss am Donnerstag beschlossen, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. Die Landesmittel werden danach den Krankenhäusern als einmaliger Zuschuss für coronabedingte Mehrausgaben bereitgestellt.