Berlin - Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote hält es für verfrüht, in der Pandemie-Politik Lockerungen zu beschließen. „Wir haben keinen Lockdown und das Testen und die Kontaktbeschränkungen sind schon ein Stück weit zur Normalität geworden“, sagte die Grünen-Politikerin im Interview mit der Berliner Zeitung. Dennoch sei man „noch nicht an dem Punkt, an dem wir sagen können: Wir können es jetzt laufen lassen“. Das sei schon deswegen unmöglich, „damit nicht alle gleichzeitig erkranken und die kritische Infrastruktur am Laufen gehalten wird“, so Gote.

Auch innerhalb der rot-grün-roten Koalition auf der Berliner Landesebene gibt es noch keine Absprachen zum weiteren Vorgehen. Während die Grünen-Gesundheitspolitikerin Catherina Pieroth einheitliche Regeln auf Landesebene anmahnt, erkennt Bettina König (SPD) „eine etwas überstürzt aufploppende Debatte“, wie sie im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagt. Noch sei Berlin angesichts einer Inzidenz von fast 2000 weit von jeder Lockerung entfernt, so König. Für die Zeit danach habe sie jedoch großes Zutrauen in den Senat. „Ich gehe davon aus, dass der Senat dabei ist, einen Plan zu erarbeiten“, sagt die Abgeordnete.

Grünen-Politikerin Pieroth sieht dagegen heute schon Handlungsbedarf. So brauche es „einheitliche Regeln für den gesamten Bildungs- und Sozialbereich, von Kita über Eingliederungshilfe bis Schule“. Die Berliner Verordnung müsse so angepasst werden, „dass sie auch gelebt werden kann“. Das betreffe auch Genesene, das Testregime sowie die damit einhergehende Priorisierung für PCR-Tests. Mit Blick auf den Bund sagte Pieroth, dort habe man jetzt vier Wochen Zeit, insbesondere für Veranstaltungen und das kulturelle Leben eine Exit-Strategie zu planen.

Zum jetzigen Zeitpunkt zeigt sich aber auch die Bundespolitik noch unentschieden. So trat Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag eher auf die Bremse, als er sagte: „Wir sollten nicht zu sehr auf Optimismus setzen, sondern vorsichtig sein.“ Es sei nicht damit getan, zu sagen, nach Omikron werde alles besser, sondern es gelte weiterhin, sich jetzt für den kommenden Herbst zu schützen. Und das gelinge nur durchs Impfen und Boostern. Er räumte ein, dass das von der Regierung gesetzte Ziel, bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben, verfehlt worden sei. Die Quote liegt aktuell bei 75 Prozent der Erstgeimpften, 73 Prozent sind vollständig geimpft. Geboostert sind mehr als 52 Prozent.

Die Berliner Quote liegt bei allen Parametern etwas über dem Bundesdurchschnitt. Besonders gut schneidet die Stadt nach Angaben der Gesundheitsverwaltung beim Impfen der Über-60-Jährigen ab. Von diesen seien in Berlin 91,3 Prozent zweifach geimpft, 79,2 Prozent seien geboostert. Damit liege man fünf Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt.

Berliner Impf-Fortschritt bei Über-60-Jährigen

Auch wenn der Regierungssprecher keine klare Öffnungsperspektive geben konnte, wird mancherorts vorgeprescht. So sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Montag im Deutschlandfunk, es müsse „über bestimmte Öffnungen nachgedacht werden“. Es sei darüber zu sprechen, „was in Fußballstadien passiert“. Als weiteren möglichen Bereich für Lockerungen nannte er den Einzelhandel. Auch verwies er darauf, dass in mehreren Bundesländern 2G-Regelungen für weite Teile des Einzelhandels gerichtlich gekippt wurden. Insgesamt mahnte der Sozialdemokrat weiter zur Vorsicht. Es müsse über Perspektiven gesprochen werden, „aber immer mit Augenmaß“. Das Land habe in der Pandemie immer wieder „böse Überraschungen“ erlebt.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Montag im TV-Sender Welt, er stelle sich „persönlich die Frage, ob wir wirklich auf Dauer die sehr scharfen Zutrittsbeschränkungen im Handel brauchen“. Dadurch entstehe „ein wirtschaftlicher Schaden“ und es müsse „immer gefragt werden, ob der Schaden in einem richtigen Verhältnis steht zum zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen“.

Die sonstigen Corona-Regeln wollte Lindner nicht in Frage stellen. Auch er regte aber eine perspektivische Lockerungsdebatte an. „Wir haben ja noch eine Herausforderung mit Omikron“, hier sei „kein Anlass für Entwarnung“, sagte er. „Aber gerade Branchen wie der Veranstaltungsbereich, der kulturelle Bereich, Events – die brauchen eine Vorlaufzeit, bevor sie ihr Geschäft wieder aufnehmen können.“

Lindner: Nächste Bund-Länder-Konferenz soll Zwischenschritte besprechen

Bei der nächsten Bund-Länder-Runde zu Corona am 16. Februar solle daher besprochen werden, „unter welchen Bedingungen, mit welchen Zwischenschritten kann das Land wie wieder hochgefahren werden“, sagte Lindner. Bei der jüngsten Bund-Länder-Konferenz vor einer Woche hatten die Teilnehmer beschlossen, dass sie „Öffnungsperspektiven entwickeln für den Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann“. Ein konkreter Zeitplan war damit nicht verbunden.