Corona-Maßnahmen in Brandenburg bis 12. September Die Basis-Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus gelten in Brandenburg bis zum 12. September weiter. Damit gibt es weiterhin die Maskenpflicht im öffentlichen... dpa

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Potsdam -Die Basis-Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus gelten in Brandenburg bis zum 12. September weiter. Damit gibt es weiterhin die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Auch die Testpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen bleibt bestehen. Der Gesundheitsausschuss des Landtags stimmte am Dienstag mit der Mehrheit der rot-schwarz-grünen Koalition der in der vergangenen Woche vom Kabinett beschlossenen Verlängerung der Corona-Verordnung um weitere vier Wochen zu.