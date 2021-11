Berlin - Die Hauptstadt bereitet sich auf einen harten Corona-Winter vor. Derzeit sieht alles nach einer verschärften 2G-Regelung aus - ähnlich wie in Sachsen. Dort kommen seit Montag nur noch Geimpfte und Genesene ins Restaurant, in Bars oder zu Großveranstaltungen. Von Seiten der Ampel-Parteien im Bund gab es am Montag ebenso Infektionsschutzregeln - dabei geht es auch um eine tägliche Testpflicht in Heimen, aber auch um mehr Schutz am Arbeitsplatz.

Die gute Nachricht lautet, dass die Gratis-Schnelltests zurückkehren - wenigstens vorübergehend, kündigte das Bundesgesundheitsministerium an. Angesichts der steigenden Infektionszahlen hatten viele eine Rückkehr gefordert - neben Booster-Impfungen für alle. Allerdings haben nach wie vor Über-70-Jährige und Risikopatienten Vorrang bei den Auffrischimpfungen.

Geht es nach den Ampel-Parteien, müsse es ebenso stärkere Kontrollen in Gaststätten sowie mehr Schutz am Arbeitsplatz geben, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Montag. Dort solle mindestens eine 3G-Regel gelten. Und sie fügte hinzu: „Wir werden wieder mehr ins Homeoffice gehen müssen.“ SPD, Grüne und FDP suchen nun den Schulterschluss mit den Ländern für gemeinsame Lösungen.

Der Gesetzentwurf, der Corona-Maßnahmen auch nach Auslaufen der epidemischen Notlage Ende November ermöglichen soll, soll am Donnerstag in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Darin ist vorgesehen, dass es keinen bundesweiten Lockdown oder 2G für alle mehr geben soll, sondern dass die Länder das selbst beschließen.

Corona-Neuinfektionen steigen in Berlin rasant an

Derweil steigen die Corona-Zahlen weiter an. Allein in der Hauptstadt meldeten die Berliner Gesundheitsämter in den vergangenen sieben Tagen 194,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. In mehreren Bezirken, etwa Reinickendorf, Neukölln, Mitte und Spandau, liegt der jeweilige Wert inzwischen deutlich über 200. Deutschlandweit war die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz am Montag auf 201,1 gestiegen und erreichte damit den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

Bereits am Wochenende hatte sich die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey, die sich im Dezember zur Regierenden Bürgermeisterin wählen lassen will, alarmiert geäußert. Giffey forderte eine Ausweitung der 2G-Regel auf Orte und Ereignisse, an denen viele Menschen zusammenkommen. Im Raum steht in Berlin ebenso 2G-plus. Danach müssten Geimpfte und Genesene zusätzlich einen Test zeigen, wenn sie ein Restaurant oder eine Bar betreten wollen.

Berlins Hotel- und Gaststättenverband fordert Kontrolle der Ordnungsämter

Derzeit gilt in Berlin, dass Betreiber etwa von Restaurants oder Veranstalter selbst entscheiden können, ob sie den Zutritt Geimpften, Genesenen und Getesteten (3G) erlauben oder nur noch Geimpften und Genesenen (2G).

Dementsprechend sorgenvoll äußerte sich am Montag Thomas Lengfelder, Geschäftsführer des Berliner Hotel- und Gaststättenverbandes. Zur Berliner Zeitung sagte er: „Wir haben das Wahlrecht zwischen 3G und 2G sehr begrüßt, der Gast und der Gastwirt können ,frei entscheiden'. Sollte jetzt seitens des Berliner Senates die 2G-Regel eingeführt werden, muss diese dann aber auch durch die Ordnungsämter kontrolliert werden.“ Es dürfe nicht sein, dass „die ehrlichen Restaurantbetreiber dann die Dummen sind! Unternehmer, Gast und Ordnungsämter- alle müssen alles dafür tun, dass die Infektionszahlen wieder sinken“, sagte er. Auch sei es sinnvoll, die kostenlosen Test jetzt wieder zur Verfügung zu stellen.

Die Gesundheitsverwaltung war am Montag nicht in der Lage, auf Fragen nach den verschärften Maßnahmen oder nach der Umsetzung in Berlin bei den Gratis-Bürgertests zu antworten. Ein Sprecher antwortete lediglich: „Der Senat wird das weitere Vorgehen beraten. Den Ergebnissen können wir nicht vorgreifen.“

Handelsverband fordert gut kontrollierte 3G-Regelung

Das ärgert viele. „Wir brauchen jetzt klare Ansagen für alle Akteure dieser Stadt“, sagte Nils Busch-Peterseen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg. „Wir hoffen, dass sich der Senat nicht wieder die gleichen Gruppen raussucht, die bisher die Lasten tragen mussten: Hotels, Gastronomie, Museen und Einzelhandel. Bei einer 2G- oder 2Gplus-Regelung können wir die Stadt gleich zumachen“, so Busch-Petersen. „Eine gut kontrollierte und auch durchgesetzte 3G-Regelung bleibt das Beste.“ In Berlin werde aber immer nur verkündet und nicht exekutiert. Zudem fordert Busch-Petersen schnellstmöglich in Berlin die Wiedereinführung kostenloser Bürgertests. Er äußerte sein Unverständnis darüber, dass der Senat am Dienstag nicht tage, „während ringsum die Heide brennt“.

Wegen des 9. Novembers sind der Regierende Bürgermeister und die Senatoren am Dienstag bei mehreren Gedenkveranstaltungen eingebunden und verzichten auf ihre obligatorische Senatssitzung. Das heiße aber nicht, dass der Senat nichts tue, sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch am Montag. „Die Ressorts arbeiten seit letzter Woche an dem Thema und tauschen sich aus.“ Nach ihren Worten sollte es noch Montag dazu eine Schaltkonferenz geben. Wann neue Maßnahmen verkündet werden, ließ Reinsch offen.

Berlins Sicherheitsbehörden stellen sich auf die neue Lage ein

Derweil stellen sich auch Sicherheitsbehörden wie die Berliner Polizei auf die neue Lage ein. Laut Polizeisprecherin Anja Dierschke gelten für die Beamten auf der Straße dieselben Hygiene-Vorschriften wie Abstand und Maske wie schon im ersten Lockdown. Inzwischen würden die Mitarbeiter verstärkt auf die Booster-Impfungen hingewiesen. „Wir gehen sukzessive auch wieder weg von Gesprächsterminen vor Ort, hin zu mehr Videokonferenzen“, sagte Dierschke am Montag. Persönliche Kontakte sollen möglichst reduziert werden. Deshalb hat laut Dierschke die Besucherbetreuung der Behörde inzwischen mehrere Veranstaltungen gestrichen. Mit Stand vom 2. November waren in der Behörde 66 Mitarbeiter infiziert und 111 in Quarantäne. Neue Zahlen dazu soll es am Dienstag geben.

In Anbetracht des Personalkörpers und der täglichen Aufgaben sollte hier kein Politiker auf die Idee kommen, Einsatzhundertschaften in Restaurants oder Shopping-Malls schicken zu wollen. Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei

„Dass derzeit die vierte Welle über uns hereinbricht, sehen wir seit Wochen auch an den steigenden Infektionszahlen innerhalb der Polizei. Ob Maßnahmen wie eine 2G-Regelung dabei helfen, das Virus einzudämmen bzw. Intensivstationen zu entlasten, müssen Wissenschaftler und Ärzte bewerten“, sagte Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei. „Klar ist aber, dass weder unsere Polizei noch die Ordnungsämter der Bezirke das flächendeckend überprüfen können und es hier auf eigenständige Kontrollmechanismen durch die jeweiligen Betreiber und Veranstalter ankommt. In Anbetracht des Personalkörpers und der täglichen Aufgaben sollte hier kein Politiker auf die Idee kommen, Einsatzhundertschaften in Restaurants oder Shopping-Malls schicken zu wollen.“