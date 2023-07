Es sind bereits mehr als drei Jahre vergangen, seitdem Covid-19 sich das erste Mal der Welt zeigte. Von diesem Zeitpunkt an hat sich vieles drastisch verändert, jedoch blieb eine wichtige Frage bis heute unbeantwortet. Und zwar, ob das Virus von der Natur oder von dem umstrittenen Labor in Wuhan stammte. Mitte März 2020 erschien eine Fachpublikation in der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature Medicine, in der fünf Autoren behaupteten, das Virus habe einen natürlichen Ursprung und damit sei ein laborbasiertes Szenario ausgeschlossen. Bislang wurde der Beitrag fast sechs Millionen Mal aufgerufen und von über 2000 Medien weltweit zitiert.

Seit längerer Zeit ermittelt ein überparteilicher Untersuchungsausschuss in den Vereinigten Staaten, um zu klären, wie der Beitrag entstanden ist. Dabei wurde unter anderem der Vorwurf erhoben, dass Anthony Fauci, der frühere Direktor des amerikanischen Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), Druck auf die Wissenschaftler ausgeübt habe, die den Fachartikel verfasst hatten. Dies leugnen die Autoren des Beitrags, auch als sie am 11. Juli im US-Kongress gehört wurden. Neu veröffentlichte Nachrichten, die in den Monaten nach dem Ausbruch von Covid-19 erfolgt sind, bringen jetzt aber etwas mehr Licht ins Dunkel.



Nach der Anhörung vergangene Woche veröffentlichte der Untersuchungsausschuss einen 55-seitigen Bericht. Dieser beinhaltet neue E-Mails und Kommunikationen zwischen den Autoren der Publikation und Wissenschaftler in wichtigen Führungspositionen, wie Anthony Fauci und dem ehemaligen Direktor des National Institutes of Health (NIH), Francis Collins. All das erfolgte auf der Plattform Slack.

Was passierte vor und nach der Videokonferenz mit Fauci?

Im Mittelpunkt steht nach wie vor die Frage, ob die „Labor-Theorie“ in der Öffentlichkeit heruntergespielt wurde. Am 1. Februar 2020 fand nämlich eine Videokonferenz statt, an der einige Wissenschaftler, darunter die Autoren vom „Proximalen Ursprung“, zusammen mit Fauci und Collins teilnahmen. Was die Ermittler besonders interessiert, ist, wieso die Wissenschaftler binnen kurzer Zeit ihre Meinung so drastisch verändert hatten. Denn zwei Jahre nach der Konferenz wurde bekannt, dass die Autoren damals einen Laborausbruch nicht ausgeschlossen hatten.

Die Wissenschaftler dagegen hatten immer behauptet, auch in der letzteren Anhörung in Capitol Hill, dass neue Fakten ihre Position geändert hätten. Sie schlossen sich den sogenannten Pangolin Papers an, die das Schuppentier als verantwortliches Tier für den Artensprung festlegten. Der Hauptautor vom „Proximalen Ursprung“, Kristian Andersen, Professor an der The Scripps Research, änderte sogar den Namen des Slack- Kanals. Am 6. Februar 2020 wurde der Kanal von „project-wuhan_engineering“ in „project-wuhan_pangolin“ umbenannt.

In dem Beitrag behauptete Andersen zusammen mit seinen Kollegen, dass eine Eigenschaft im Schuppentier „sehr ähnlich“ mit dem Virus Sars-Cov-2 sei. Am 12. Februar, vier Tage bevor der Vorabdruck des Artikels erschien, gab Andersen im Slack-Kanal jedoch zu: „Soweit wir wissen, können auch Menschen das Schuppentier angesteckt haben, nicht umgekehrt.“ Zwei Tage nach der Veröffentlichung des Berichts behauptete Andersen noch einmal: „Offensichtlich war jedoch keine dieser Schuppentier-Sequenzen die Quelle.“ Folge: Am 20. Februar 2020 schloss der dänische Wissenschaftler Andersen die Schuppentier-Theorie ein für alle Mal aus: „Leider tragen die Schuppentiere nicht zur Aufklärung der Geschichte bei.“ Über diese Wende wurde die Öffentlichkeit nicht informiert.

US-Kongress veröffentlicht irrtümlich Dutzende Nachrichten

In der PDF-Datei mit den neuen Nachrichten, die vom Untersuchungsausschuss veröffentlicht wurde, findet man nur einige Chats und E-Mails, aber dank eines Fehlers bei der Formatierung des Dokuments hat die US-Website The Intercept es geschafft, die vollständigen Nachrichten wiederherzustellen. So stellte sich heraus, dass Andersen noch am 1. Februar 2020 behauptete hatte, dass der „Laborausbruch“ so verdammt wahrscheinlich sei, weil „diese Art von Arbeit bereits durchgeführt wurde“ und die molekularen Daten vollständig mit diesem Szenario übereinstimmen würden. Am selben Tag schrieb ein weiterer Autor des Fachartikels, Edward Holmes von der University of Sydney, dass die Charakteristiken des Erregers „genau mit einem manipulierten Virus“ harmonieren.

In einer neuen E-Mail, datiert am 8. Februar 2020, kommt auch der Virologe Christian Drosten vor, seit 2017 Institutsdirektor an der Charité in Berlin. In einer Mail an Drosten betonte Andersen, dass er mit der Veröffentlichung des Textes in einer Fachzeitschrift gewartet hätte, weil die Beweise zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend waren. Und der dänische Wissenschaftler leitete an Drosten einen Faktencheck-Artikel weiter, in dem das Laborszenario als „Verschwörungstheorie“ dargestellt wird. Drostens Antwort: „Wir sollten Verweise auf diese informellen Quellen am Anfang des Textes einführen. Ansonsten liest es sich etwas seltsam“. Drostens Rolle bei der Entstehung der Publikation bleibt ein Geheimnis, da er nicht zu den Autoren zählt.

Dr. Kristian Andersen, Professor am Scripps Research Institute, macht am 11. Juli 2023 vor dem amerikanischen Unterausschuss des Repräsentantenhauses für die Coronavirus-Pandemie eine Zeugenaussage. Zuma Wire/Imago

Andersen wegen höchst umstrittener Experimente in Wuhan besorgt

Am 16. April 2020, also einen Monat nachdem der „Proximale Ursprung“ auf Nature Medicine veröffentlicht wurde, erläuterte Andersen im Slack-Kanal seine Bedenken: „Ich bin noch nicht vollkommen überzeugt, dass keine Zellkultur stattgefunden hat.“ Damit wird die künstliche Aufzucht und Vermehrung von Zellen außerhalb eines lebenden Organismus in einem geeigneten Nährmedium bezeichnet.

Den neuen Nachrichten zufolge waren Andersen und seine Kollegen damals wegen der sehr umstrittenen Experimente besorgt, die eine chinesische Virologin namens Shi Zhengli im Wuhan Institute of Virology durchgeführt hatte. Bei diesen „Gain of Function“-Experimenten wurden Sars-ähnliche Coronaviren im Labor manipuliert, um sie ansteckender zu machen. Am 16. April 2020 verschickte Andersen im Slack-Kanal einige Studien von Shi Zenghli, die im Wuhan Institute of Virology durchgeführt worden waren. Er behauptete, dass Shis Arbeit der Hauptgrund seiner Sorgen in Bezug auf einen Laborausbruch sei. Die Experimente seien, laut Andersen, nicht mit angemessener Sicherheit vollbracht worden.

In der Zwischenzeit hat die Biden-Regierung staatliche Zuschüsse am Wuhan Institute of Virology vorübergehend gestoppt. Einer Notiz des amerikanischen Gesundheits- und Sozialministerium zufolge sei das chinesische Forschungsinstitut „nicht mit den bundesstaatlichen Vorschriften konform“ und wäre „derzeit nicht verantwortlich“. Das Labor habe seit Juli 2020 keine weiteren Zuschüsse von den amerikanischen Gesundheitsinstitutionen erhalten, heißt es. Bloomberg berichtet, dass die Entscheidung getroffen wurde, nachdem das Forschungsinstitut es versäumt hatte, dem US-Gesundheitsbehörden gewisse Dokumente zur Verfügung zu stellen, angesichts von gemeldeten Sicherheitsbedenken im Labor.