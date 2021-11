Er sei zuversichtlich, dass er Weihnachten im Kreis seiner 18-köpfigen Familie feiern werde – denn er habe sich immer an die Corona-Regeln gehalten und sei geimpft: Alberto Mantovani, Immunologe und emeritierter Professor an der Humanitas Universität in Mailand, konnte sich bei einer Leserveranstaltung des Corriere della Sera auch einen Seitenhieb auf andere europäische Länder nicht verkneifen und lobte die Disziplin der Italiener: „Wenn ich in Mailand die U-Bahn betrete, sehe ich alle eine Maske tragen. Das kann ich für London nicht sagen.“

Wie kommt es, dass Italien heute zum Musterland in Europa in Sachen Corona-Maßnahmen geworden ist? Armando Varricchio, Botschafter Italiens in Berlin, sagt im Gespräch mit der Berliner Zeitung, Italien sei das erste Land in Europa gewesen, „das von der Pandemie hart getroffen wurde“. Die ersten Monate seien sehr schwierig gewesen: „Aber wir haben unsere Lehren gezogen. Wir haben die Kapazitäten auf den Intensivstationen ausgebaut und auch medizinisches Gerät für die Krankenhäuser in den kleineren Städten angeschafft.“ Der Fokus liege „ganz klar auf den Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen“.

Varricchio, der erst im Juni 2021 aus Washington nach Berlin kam, ist überzeugt, dass es harte Regeln braucht: „Unser Ansatz ist: Wir führen Regeln nicht nur ein, sondern wir setzen sie auch konsequent durch.“ Die Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und Mario Draghi hätten „strenge Corona-Maßnahmen eingeführt, um den Italienern ein sicheres Umfeld zu gewährleisten“. Die Folge: „Die strengen Regeln haben dazu geführt, dass die Zahlen in Italien viel besser sind als in anderen Ländern.“

Bei der Durchsetzung der Regeln tolerieren Regierung und Verwaltung in Rom keine Schlupflöcher. Varricchio: „Wenn ich in Italien einen Zug besteigen will, kann ich das ohne digitales Covid-Zertifikat der EU (3G) nicht mehr tun. Ich komme in ein Gebäude am Flughafen ohne Covid-Zertifikat der EU gar nicht rein. Alles ist digitalisiert, und damit ist sichergestellt, dass sich niemand ohne Covid-Zertifikat der EU Zutritt verschaffen kann.“ Der Botschafter sieht keine nennenswerten Probleme mit diesem Kurs: „Die breite Mehrheit der Italiener akzeptiert das harte Vorgehen der Regierung. Sie wissen: Das ist der beste Weg aus der Krise.“ Die italienische Politik verfolge „eine einheitliche Botschaft, auf nationaler Ebene und auch im lokalen Bereich“. Es sei „sehr wichtig, dass die Leute nicht widersprüchliche Botschaften zu hören bekommen“, so Varricchio.

Das Wichtigste im Kampf gegen Corona sei die Impfung. Zum 30. November 2021 sind in Italien 84,55 Prozent der Bevölkerung über 12 Jahre vollständig geimpft. 50,11 Prozent in der Gruppe der älteren Menschen haben bereits eine Booster-Impfung erhalten.

Doch das reicht nach Auffassung der italienischen Regierung noch nicht, so Varricchio: „Trotzdem werden wir die Maßnahmen noch einmal verschärfen müssen. Wenn die Lage kritisch wird, muss die Politik handeln.“ Daher wird am 6. Dezember der sogenannte Grüne Pass von 3G auf 2G umgestellt. Das geht quasi auf Knopfdruck: „Das geschieht digital, indem der Pass entsprechend geändert wird.“

Auch bei dieser einschneidenden Umstellung erwartet die Regierung in Rom keinen Widerstand aus der Bevölkerung: „Wir sind sicher, dass die Bevölkerung diese Entscheidung mitträgt. Es ist wichtig, dass die Umstellung für niemanden kompliziert ist. Außerdem werden wir die Maßnahme mit einer großen Kampagne begleiten.“ Derzeit gäbe es „nur wenige Demonstrationen der Impfgegner“, so der Botschafter.

Die Lage sei von der Gesundheitsversorgung her aktuell „unter Kontrolle“. So lange die Pandemie in den Dimensionen wie jetzt bleibt, gäbe es keine Probleme. Varricchio: „Wir haben ausreichend Kapazitäten auf den Intensivstationen. Deshalb haben wir Bayern angeboten, Patienten aus Deutschland in Mailand zu versorgen, falls es entsprechenden Bedarf gibt.“

Zur Frage einer Impfpflicht für das Krankenhaus-Personal laufen noch die politischen Diskussionen. Doch Varricchio kündigt an, dass es für andere Gruppen eine Impfpflicht geben werde: „Wir wollen ab 6. Dezember eine Impfpflicht für die Polizei und die Rettungsdienste einführen. Das ist wichtig, weil wir festgestellt haben, dass einige Polizisten immer noch nicht geimpft sind.“

Varricchio sagt, Italien fahre eine „doppelgleisige Strategie“: „Wir setzen unsere Maßnahmen durch und zugleich erhöhen wir das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Maßnahmen.“

Zu Beginn der Krise habe die Regierung rasch handeln müssen. Nun sei es aber wichtig, „dass die Bürger verstehen, dass die strengen Maßnahmen der richtige Weg aus der Krise sind“. Varricchio: „Die Bürger müssen den Eindruck haben, dass die strengen Maßnahmen aus Sorge um die Bevölkerung eingeführt wurden. Das entspricht dem Wesen der politischen Kultur Italiens.“ Daher gäbe es einen breiten Konsens für die Maßnahmen: „Alle unterstützen diese Politik. So hat die Katholische Kirche erklärt, dass es ein Akt der Nächstenliebe sei, sich impfen zu lassen.“ Es sei „den Leuten klar, dass ihr eigenes Verhalten Folgen für das Wohlergehen der Gemeinschaft hat“.

Der Botschafter beobachtet eine tiefgreifende Veränderung in Italien: „Die Volksparteien sind aus der politischen Landschaft verschwunden. Sie waren Teil der italienischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie sind mit der Geschichte gestorben. Jetzt haben wir eine neue Zeit für neue, frische Ideen.“ Die älteste Partei im italienischen Parlament ist mittlerweile die Lega, die in den 1990er-Jahren in die Parlamente eingezogen ist. Die neuen Parteien durchlaufen eine Art Transformation: „Wir haben keine starke Polarisierung, weil alle Parteien auf eine gewisse Art populistisch sind. Sobald neue Parteien in die Parlamente kommen, passen sie sich den geltenden Spielregeln an. Alle Parteien folgen den Regeln des guten Benehmens in der Politik.“ Die Veränderung erfolgt offenbar bisher friedlich. Varricchio: „Es gibt in Italien keine gewaltbereite Opposition, es gibt auch keine gewalttätigen Demonstrationen.“

Zu den Veränderungen gehören auch unkonventionelle Personalien: So wurde der frühere EZB-Chef Mario Draghi, ohne je kandidiert zu haben, Ministerpräsident des Landes. Der Botschafter erklärt, wie dies im demokratischen System des Landes möglich ist: „Die Tatsache, dass unser Ministerpräsident Mario Draghi nicht bei einer Wahl kandidiert hat, ist kein Problem: In Italien ernennt der Staatspräsident den Ministerpräsidenten. Dieser muss sich nach seiner Ernennung einer Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Nach dieser Abstimmung ist er natürlich demokratisch voll legitimiert. Der Ministerpräsident bezieht seine Autorität vom Parlament. Daher gibt es in Italien vom Grundsatz her keine Technokraten-Regierung.“

Gute Erfahrungen habe man in Rom mit Koalitionsregierungen gemacht. Italien könne hier mit Israel verglichen werden: Es gäbe „lebendige Diskussionen, aber am Ende wird gemeinsam entschieden“. Varricchio: „Das hat sich zum Beispiel bei der landesweiten Umstellung auf 2G gezeigt: Zunächst wurde in der Koalition heftig gestritten. Aber der Beschluss der Regierung erfolgte schließlich einstimmig.“ Der Botschafter sieht sein Land in einer Vorreiterrolle für andere Länder: „Italien ist in vielerlei Hinsicht ein politisches Labor, wo neue Dinge ausprobiert werden.“

Die italienische Wirtschaft entwickelt sich trotz der Pandemie „ausgezeichnet“. Die Regierung erwartet „in diesem Jahr ein Wachstum des BIP von sechs Prozent“. Sein Land setze voll auf die digitale Transformation, auf Investments gegen den Klimawandel und auf die „green economy“. Der Botschafter: „Wir wollen versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen und diese Krise in eine einmalige Gelegenheit umzumünzen.“

Die italienische Wirtschaft habe sich nach der Pandemie erholt. Vor allem die Industrie sei stärker als zuvor, so Varricchio. Er nennt einen eindeutigen Grund: „Die Programme der EU haben sehr geholfen. Wir können Geld für langfristige Investments ausgeben und müssen nicht nur kurzfristig denken.“ Dies habe auch politische Folgen gehabt: „Wir haben keine Euro-Skeptiker mehr, weil die EU in den Stunden der Krise gezeigt hat, dass sie für das italienische Volk da ist.“ Die EU habe „schnell mit Milliarden-Beträgen geholfen und daher in der Bevölkerung sehr viel an Zustimmung gewonnen. Mit anderen Worten: Europa hat geliefert!“

Trotz der guten Zahlen wolle Draghi „auch die strukturellen Probleme in Angriff nehmen“. Varricchio: „Wir müssen Reformen machen, der Abbau der Bürokratie ist ein zentrales Thema.“

Um global erfolgreich zu sein, brauche Europa „eine starke Partnerschaft von Italien und Deutschland“. Varricchio: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung. Wir sind sicher, dass wir auf dem engen Verhältnis von Mario Draghi und Angela Merkel aufbauen können.“ Die größte Herausforderung bestehe darin, „dass wir im globalen Umbau die sozialen und kulturellen Werte Europas bewahren“. Sie seien „entscheidend für unsere europäische Identität“. Botschafter Varricchio: „Wir wollen eine Modernität, die das europäische Erbe nicht vernachlässigt.“ Gerade in dieser Hinsicht sei „die Zusammenarbeit von Deutschland und Italien, diesen beiden großen europäischen Nationen, von entscheidender Bedeutung“.