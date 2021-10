Berlin - Die steigenden Inzidenzen, obwohl viele Menschen bereits geimpft sind, bereiten Anlass zur Sorge. Die Rufe nach Auffrischungsimpfungen für alle, einem Booster-Gipfel und die Wiedereröffnung der Impfzentren werden lauter – und Bayern-Star und Impfskeptiker Joshua Kimmich soll bekehrt werden.

Dass sich die Corona-Krise verschärft, wird seit Tagen mit Blick auf die steigenden Ansteckungszahlen deutlich. Experten und Politiker warnen vor einem düsteren Winter, der auf Deutschland zukommen könnte.

Bereits am Freitag riet das Robert-Koch-Institut (RKI) wegen der akut hohen Ansteckungsgefahr, Kontakte einzuschränken, bei leichten Grippe-Symptomen zu Hause zu bleiben und sich öfter testen zu lassen – auch Geimpfte sollen sich daran halten. Inzwischen stieg die Inzidenz auf bundesweit 149,4 an, es gab 16.887 Neuinfektionen. In Berlin sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag leicht auf 139,2. Am Vortag hatte der Wert bei 141,6 gelegen, vor einer Woche bei 123,7.

Am schlimmsten betroffen ist derzeit das Bundesland Thüringen – dort stieg die Inzidenz auf fast 300. Dort gelten seit Sonnabend verschärfte Corona-Regelungen. Bei Veranstaltungen aller Art sowie in der Gastronomie sollen die 2G- oder 3G-plus-Regeln umgesetzt werden. Auch in Baden-Württemberg könnte schon kommende Woche die sogenannte Warnstufe ausgerufen werden. Bayern steht nicht besser da. Bundesweit wird bereits eine Überlastung der Intensivstationen befürchtet.

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen nimmt die Debatte um Auffrischungsimpfungen an Fahrt auf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte einen Bund-Länder-Gipfel zu dem Thema, weil das Impf-Tempo in den Arztpraxen nicht reiche. Spahn sagte der Bild am Sonntag, aktuelle Daten aus Israel zeigten, „dass das Boostern einen ganz entscheidenden Unterschied macht, um die vierte Welle zu brechen“.

Forderung: Booster-Impfungen sollen für alle möglich sein

Die sogenannten Booster-Impfungen zur Auffrischung nach einer vollständigen Impfung sind nach Ansicht von Ärztevertretern vor allem für Ältere ab 60 Jahren, Pflegekräfte oder medizinisches Personal nötig, nicht aber für alle. Das müsse sich ändern, forderte am Wochenende ebenso CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Eine Drittimpfung nach sechs Monaten sei für jeden sinnvoll, sagte er.

Um die Booster-Impfungen voranzutreiben, plädierte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine Wiedereröffnung der Impfzentren. Die Impfungen kämen viel zu langsam voran, um die stark steigende vierte Welle der Pandemie zu brechen, schrieb er auf Twitter. Als andere Möglichkeit nannte Lauterbach „konsequent 2G anzuwenden“ – also nur Geimpfte oder Genesene zu Veranstaltungen oder in Restaurants im Innenbereich einzulassen. „Das senkt die Fallzahlen stark“, betonte der SPD-Gesundheitspolitiker.

In Berlin sind nur noch zwei Impfzentren geöffnet

Die Impfzentren sind vielerorts vor ein paar Wochen geschlossen worden. In Berlin gibt es derzeit noch zwei von bis vor kurzem sechs Corona-Impfzentren – eines befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel, ein weiteres auf dem Messegelände. Dort wird mit Biontech/Pfizer und Moderna geimpft. Außerdem gibt es im Linden-Center in Lichtenberg und im Alexa am Alexanderplatz sogenannte Impfstationen sowie den Impfbus der Senatsverwaltung mit wechselnden Standorten. Dort wird Moderna verabreicht. An all diesen Orten kann man sich derzeit ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen.

Sorge machen allerdings nach wie vor die Impf-Unwilligen. Seit dem Start der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 haben sich bisher insgesamt rund 57,7 Millionen Menschen gegen Covid-19 mindestens einmal impfen lassen. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von 69,3 Prozent (Stand 29. Oktober).

Bundestagspräsidentin Bas will Bayern-Star Kimmich treffen

Doch nach wie vor weigern sich viele, einen Immunschutz zu erhalten – einer jüngsten Umfragen nach sind dies 65 Prozent der Ungeimpften. Diese zu erreichen und umzustimmen, ist schwierig. Das weiß auch die Politik. Sie setzt eher auf jene, die noch zögern und unsicher sind.

Der prominenteste Impf-Gegner ist derzeit Bayern-Star Joshua Kimmich, der sich bislang nicht immunisiert hat. Dem Fußballspieler bot jetzt die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ein Gespräch über Corona und Impfstoffe an, um Überzeugungsarbeit zu leisten. Kimmich habe eine Debatte über Impf-Langzeitfolgen angestoßen, dafür sei sie ihm dankbar, sagte die SPD-Gesundheitspolitikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man müsse viel mehr aufklären.

Aufsehen erregt auch ein Fall in Brandenburg: In einem Seniorenheim in Schorfheide am Werbellinsee starben gerade acht Bewohner nach einer Corona-Infektion. Laut einer Amtsärztin sind in dem Heim nur die Hälfte der Pflegekräfte geimpft gewesen.