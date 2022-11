Corona-Proteste: Anstieg politisch motivierter Straftaten Beleidigungen, Versammlungsverstöße, Widerstand gegen die Polizei: Die Corona-Proteste haben zu mehr politisch motivierten Straftaten in Brandenburg geführt.... dpa

Potsdam -Die Zahl der politisch motivierten Straftaten ist in Brandenburg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Nach Angaben des Innenministeriums in Potsdam gab es 1093 Fälle mehr als im vergangenen Jahr in diesem Zeitraum (bis 15.10) - eine Steigerung von 47 Prozent. Hauptursache für den Anstieg seien Straftaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, erklärte Olaf Berlin, Leiter der Abteilung Staatsschutz im LKA Brandenburg am Donnerstag auf einer Landesstrategiekonferenz zur politisch motivierten Kriminalität (PMK). Die allermeisten Straftaten wurden ihm zufolge im Zusammenhang mit Corona-Versammlungen beziehungsweise Protestaktionen erfasst.