Berlin - Die steigenden Corona-Zahlen bereiten Sorge. Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag für Berlin 1071 neue Corona-Fälle, bundesweit wurden 24.668 neue Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 130,2 auf 139,2. In Berlin liegt sie bei 137,9. Die Menschen sollten die Kontakte einschränken, sich regelmäßig testen lassen, die Impfung auffrischen und bei leichten Grippesymptomen zu Hause bleiben, rät das RKI. Schuld an der hohen Infektionslage sei auch die nach wie vor eher niedrige Impfquote.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen kontinuierlich an. Am vergangenen Freitag hatte der Wert im Bundesdurchschnitt erstmals seit Mai wieder die Marke von 100 überschritten. Laut RKI sind die Folgen bereits auf den Intensivstationen spürbar. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie wuchs damit auf 4.559.120, die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 95.606. In Berlin wurden seitdem 222.418 Infektionen gezählt, 3700 Menschen sind an oder mit Corona gestorben.

Die Bundesregierung appellierte am Freitag ebenso erneut, sich Impfen zu lassen. Derzeit liegt die Quote bei 66,5 Prozent. Natürlich könnten sich auch Geimpfte infizieren, aber in der Regel verlaufe der Krankheitsverlauf ungefährlicher, sagte Regierungssprecherin Martina Fietz. Sie betonte, der Bund sei aufgrund der akuten Lage jederzeit bereit, mit den Ländern einen Corona-Gipfel einzuberufen. Das bekräftigte auch Kanzleramtsminister Helge Braun. Er unterstrich, dass jeder jetzt vorsichtig sein solle, um eine Ansteckung zu vermeiden. Vonseiten des Bundesgesundheitsministerium hieß es, dass die Impfkampagnen weiterlaufen. Sprecher Andreas Deffner bezweifelte allerdings, ob man Impfgegner wirklich zum Umdenken bringen könnte. Es gebe nach wie vor zahlreiche Angebote, daran mangele es nicht. Die, die noch zögerten, seien eher zu überzeugen, sagte er.

Bundesgesundheitsministerium: Impfunwillige sind schwer zu erreichen

Deffner nahm damit Bezug auf die jüngste Forsa-Umfrage: Danach sind 65 Prozent der Ungeimpften nach wie vor nicht bereit, sich immunisieren zu lassen. Die Umfrage hatte das Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegeben. Weitere 23 Prozent zeigten sich eher abgeneigt. Nur fünf Prozent planen fest, sich in den kommenden zwei Monaten noch impfen zu lassen, sieben Prozent sind noch unentschlossen. 89 Prozent der Befragten sagten, es habe keinerlei Einfluss auf die eigene Impfbereitschaft, sollten die Intensivstationen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen.

Mit den hohen Infektionszahlen wächst auch die Debatte um Auffrischungsimpfungen. Gemeint ist, dass man sich auch die dritte Spritze geben lassen sollte, die bei fast allen Corona-Impfstoffen vorgesehen ist. Derzeit wird das nur Über-60-Jährigen empfohlen, aber auch für Risiko-Patienten, Pfleger und medizinisches Personal.

Das Robert-Koch-Institut weist jedoch auch darauf hin, dass auch andere Bevölkerungsgruppen von einer solchen Booster-Impfung profitieren, auch diejenigen, die bereits vollständig geimpft seien. Unter Berufung auf eigene Berechnungen hieß es, ein „ausgeprägter Effekt“ der Corona-Impfung zum Verhindern von Covid-19-Erkrankungen und Krankenhausaufnahmen in Deutschland sei belegt.

In Berliner Arztpraxen werden seit Ende August Auffrischimpfungen durchgeführt. Stand heute haben dort bisher rund 71.000 Personen die sogenannte Booster-Impfung erhalten, davon bereits mehr als 57.000 in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. Das meldet die Kassenärztliche Vereinigung.

Insgesamt jedoch sei das Impftempo in den Praxen im Vergleich zu den Monaten April bis Juli deutlich zurückgegangen. „Wir können in den Praxen zwar mittlerweile mehr als zwei Millionen Covid-19-Impfungen verzeichnen, doch die Impfkurve flacht zusehends ab. Das bereitet uns Sorgen, deshalb unser heutiger Appell. Gehen Sie impfen. Berlins Arztpraxen sind bereit“, sagt der Berliner KV-Vorstandsvorsitzen Burkhard Ruppert.

Marburger Bund warnt vor Engpässen in den Krankenhäusern

Das RKI verglich die jeweiligen Inzidenzen in der ungeimpften und der vollständig geimpften Bevölkerung. Ergebnis: In der geimpften Bevölkerung habe sowohl die wöchentliche Inzidenz der Fälle mit Symptomen als auch die Inzidenz der Krankenhausaufnahmen deutlich unter den jeweiligen Werten der ungeimpften Bevölkerung gelegen, hieß es. Dies gelte für die beiden analysierten Altersgruppen (18 bis 59 und ab 60 Jahre) und im gesamten Untersuchungszeitraum von Mitte Juli bis Mitte Oktober.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund warnte indes erneut vor drastischen Engpässen in den Krankenhäusern wie in zurückliegenden Hochphasen der Pandemie. „Ich möchte nicht wieder erleben, dass wegen Covid-19 Operationen abgesagt werden müssen, weil sonst die Versorgung personell nicht bewältigt werden kann“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Und auch der Virologe Hendrik Streeck sieht das Land unzureichend gewappnet. „Wir gehen leider erneut sehr unvorbereitet in Herbst und Winter“, sagte der Direktor des Virologie-Instituts der Universität Bonn. „Die Kapazitäten auf Intensivstationen sind reduziert, wir können gegebenenfalls auch wieder mit einer Grippewelle rechnen, wir haben keine gute Erfassung des Infektionsgeschehens, aber wieder eine höhere Mobilität.“